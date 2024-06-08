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劉致榮、陳柏毓繳好投！亞運隊友同日摘本季首勝

▲亞運中華隊投手劉致榮對韓擔任終結者順利關門。（圖／記者林敬旻攝）

▲旅美好手劉致榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／綜合報導

在小聯盟2A打拚的台灣旅美雙投劉致榮、陳柏毓，今(8)日分別迎來本季第4場、第9場先發登板，兩位去年杭州亞運的隊友，在今天的先發都繳出好投，劉致榮主投6局飆出9K失2分，陳柏毓更是繳出一場8局9K失1分的賽季代表作，最終兩人都成功摘下本季首勝。

效力波士頓紅襪2A波特蘭海狗(Portland Sea Dogs)的劉致榮，今天交手克里夫蘭守護者2A阿克倫橡皮鴨(Akron RubberDucks)，迎來本季第4場先發，此役劉致榮前5局危機不多，僅在第2局投出四壞球保送後被對手敲安站上得點圈，但最終用雙殺化解，力保不失。

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然而6局上半續投，劉致榮仍沒解決此役控球不穩的問題，投出本場比賽第4次四死球保送後，直接被對方第四棒普拉內茲(Alexfri Planez)掃出一支中左外野的兩分砲，此役首度失分，幸好他隨即回穩，連飆2K結束該局投球。

最終劉致榮主投6局、飆出9次三振，被對方敲出3支安打、送出3次四壞球、1次觸身球保送，失掉2分，但隊友在前5局就幫他打下4分，最終順利收下本季首場勝投，本季目前在2A戰績1勝1敗、防禦率4.24。

▲亞運中華隊投手陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

▲旅美好手陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

跟劉致榮於亞運在中華隊並肩作戰的陳柏毓，今日代表匹茲堡海盜2A的阿爾圖納曲球(Altoona Curve)迎接本季第9場先發出賽，交手舊金山巨人2A里奇蒙飛鼠隊(Richmond Flying Squirrels)。

近期表現回穩的陳柏毓，前役才投出一場6局失1分的精采好投，今天延續好表現，陳柏毓首局就飆出2K，第2局雖然投出四壞球保送後被對方接著敲安，攻佔得點圈，但馬上用雙殺化解，接著他一路投到第6局，連續解決13位打者，直到6局下半才被對方敲出陽春砲失分，但他本場比賽也只失這1分。

最終他繳出一場完投8局，被敲出4支安打、投出1次四壞球保送，送出9K、失1分的好投，跟亞運隊友劉致榮同天摘下本季首勝，今年賽季陳柏毓在2A累積1勝4敗、防禦率4.56。

關鍵字： 劉致榮陳柏毓亞運2A

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