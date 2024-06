劉致榮、陳柏毓繳好投！亞運隊友同日摘本季首勝

▲旅美好手劉致榮。(圖/記者林敬旻攝)

記者簡名杉/綜合報導

在小聯盟2A打拚的台灣旅美雙投劉致榮、陳柏毓,今(8)日分別迎來本季第4場、第9場先發登板,兩位去年杭州亞運的隊友,在今天的先發都繳出好投,劉致榮主投6局飆出9K失2分,陳柏毓更是繳出一場8局9K失1分的賽季代表作,最終兩人都成功摘下本季首勝。

效力波士頓紅襪2A波特蘭海狗(Portland Sea Dogs)的劉致榮,今天交手克里夫蘭守護者2A阿克倫橡皮鴨(Akron RubberDucks),迎來本季第4場先發,此役劉致榮前5局危機不多,僅在第2局投出四壞球保送後被對手敲安站上得點圈,但最終用雙殺化解,力保不失。

然而6局上半續投,劉致榮仍沒解決此役控球不穩的問題,投出本場比賽第4次四死球保送後,直接被對方第四棒普拉內茲(Alexfri Planez)掃出一支中左外野的兩分砲,此役首度失分,幸好他隨即回穩,連飆2K結束該局投球。

最終劉致榮主投6局、飆出9次三振,被對方敲出3支安打、送出3次四壞球、1次觸身球保送,失掉2分,但隊友在前5局就幫他打下4分,最終順利收下本季首場勝投,本季目前在2A戰績1勝1敗、防禦率4.24。

▲旅美好手陳柏毓。(圖/記者林敬旻攝)

跟劉致榮於亞運在中華隊並肩作戰的陳柏毓,今日代表匹茲堡海盜2A的阿爾圖納曲球(Altoona Curve)迎接本季第9場先發出賽,交手舊金山巨人2A里奇蒙飛鼠隊(Richmond Flying Squirrels)。

Po-Yu Chen has a career-best outing!



8.0 IP, 4 H, 1 R, 1 BB and a season-high 9 K's!



We lead it 3-1, thanks to some brilliant defense from Kalae Harrison!!! pic.twitter.com/ygqzuzHcZj