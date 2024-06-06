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玉山盃／「衛冕軍」求振作！桃園市大雨中完封宜蘭縣搭4強末班車

▲玉山盃桃園市先發投手哀宥宇。（圖／棒協提供）

▲玉山盃桃園市叩關4強。（圖／棒協提供）

記者簡名杉／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽的B組敗部冠軍賽，由桃園市與宜蘭縣爭奪最後一張4強門票，意外落入敗部的「衛冕軍」桃園市，首局就靠著對方的守備失誤與瑕疵首開紀錄，第4局再由全紹凱的安打以及莊昊勳的高飛犧牲打，一舉追加2分，而桃園市投手群此役完全鎖住宜蘭縣打線，僅讓宜蘭縣打線敲出3支安打，終場桃園市就以4比0收下勝利，搭上4強末班車。

雖然雨勢下午開始加大，但比賽仍照預定時間開打，「衛冕軍」桃園市首局就靠著四壞球以及觸身球攻佔一、二壘，接著張趙紘的內野沖天炮，宜蘭縣游擊手顏楷庭卻似乎受到天氣影響，發生接球失誤，雖然抓到往二壘跑的跑者，但也讓二壘上的曾聖安輕鬆站上三壘，隨後桃園市發動雙盜壘，成功為此役首開紀錄。

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4局上半，桃園市第6棒胡振利敲出左外野方向高飛球，但宜蘭縣左外野手游宇棠卻「跑過頭」，球落地形成另類安打，這顆飛球也成為桃園市攻勢的「起爆劑」，下一棒全紹凱掃出關鍵三壘安打，打回桃園市第2分，莊昊勳再敲出高飛犧牲打，單局桃園市補進2分，6局上桃園市再展開連續攻勢追加保險分，奠定勝基。

此役桃園市雖然打線並沒能爆量得分，但三名投手哀宥宇、何樺、張耀允合計只讓宜蘭縣打線敲出3支安打，不僅沒有失分，還聯手飆出7K，穩穩為桃園市守下4強門票。

▲玉山盃桃園市先發投手哀宥宇。（圖／棒協提供）

▲玉山盃桃園市先發投手哀宥宇。（圖／棒協提供）

「衛冕軍」卻意外打成敗部冠軍，桃園市總教練吳柏宏坦言，先前輸球之後有不斷提醒選手，強調，「這場不允許輸掉，還是有機會打到4強，勝部也有機會打到4強，還是提醒他們這場球是最關鍵的，前面好壞都不要去想。」

在天氣惡劣的情況下比賽，吳柏宏教練指出，球場確實不如正常情況下理想，但學生球隊難免會在這樣的場地比賽，比賽中一直提醒球員們哪些地方該注意，他也表示，還好這場比賽球員沒有受到場地影響，守備並沒有出太多瑕疵。

4強就將交手冠軍大熱門新北市，吳柏宏教練表示，「早晚都會遇到，就算4強賽沒遇到，冠亞軍也會遇到，我們一樣會把最好的陣容放在明天。」希望球員的臨場反應要更快一點，要先預判到下一步發生什麼事。

關鍵字： 玉山盃桃園市宜蘭縣

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