味全龍上半季最後主題日　3款搖頭公仔還原經典畫面

▲味全龍搖頭公仔主題日。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍將於6月15日起回到天母球場，進行今年上半季的最後五場主場賽事，包含6月15日到6月16日與「品客洋芋片」共同推出的「品客Fun開玩」，以及6月18日、20日、21日接連三天舉辦的「LOTTE搖頭公仔之夜」，兩檔壓軸主題活動邀請球迷進場一起同樂，也為龍隊上半季的最後關鍵賽事應援！

今年龍隊首度攜手品客洋芋片舉辦主題日，於周末兩日規劃滿滿周邊活動、闖關遊戲與美食體驗希望讓球迷「放開玩」，其中最具特色的就是全場球迷皆能參與的「品客嗆司PK賽」，龍隊當日出賽球員將分為「Mr.P隊」、「威弟隊」、「猛哥隊」三支戰隊，並依據戰隊成員投、打表現獲得不同積分，球迷可於入場時選擇最希望應援的戰隊，除了可以獲得該戰隊的特製應援旗，如該戰隊為當日最高積分隊伍、還能於賽後領取「品客沙灘球」乙顆迎接暑假來臨；同時比賽期間也將推出「LuckyBall幸運大抽獎」，邀請一、三壘側球迷於內野看台進行滾大球競賽，並由獲勝該側抽出一整排幸運球迷贈送每人乙箱品客洋芋片！

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▲味全龍品客主題日。（圖／味全龍提供）

主打美式原汁原味、歷屆推出均引發收藏熱潮的「搖頭公仔之夜」，今年將在6月18日、20日、21日連續推出三款味全龍搖頭公仔，公仔設計特別還原2023年度台灣大賽經典場面，包含葉君璋總教練的「昇龍拳」震撼再現，以及「紅色大砲」劉基鴻、「龍之子」徐若熙的精彩英雄瞬間，同時三款公仔還能拚為一套完整組合場景，提供球迷隨時回味熱血澎拜的史詩戰役！。

而龍隊曾於五月底舉辦的畢業季活動，因迴響熱烈也將在6月18日、20日、21日再度加開，由啦啦隊小龍女率先換上學院風服裝，邀請穿著「畢業服」、「學士服」或學生制服的球迷朋友，賽後可免費進場拍攝畢業照，與同學好友一同留下難忘的合影回憶。

