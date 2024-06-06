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俄羅斯17歲少女爆冷闖法網4強　27年來最年輕大滿貫4強選手

▲安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

俄羅斯17歲「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）今天（6日）出戰法網女單8強，鏖戰2小時29分後，安德烈耶娃以6比7（5）、6比4、6比4成功扳倒前世界球后、大會排名第二的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），安德烈耶娃成為大滿貫賽史27年來最年輕的4強好手，寫下個人紀錄。

今年衛冕澳網冠軍的莎芭蓮卡，身體出現不適症狀，開賽沒多久就申請醫療暫停，儘管莎芭蓮卡在搶7中以7比5拿下首盤，之後次盤不管是發球後的回擊球以及接發狀態都陷入被動，也讓安德烈耶娃越戰越勇，最後成功倒趕兩盤擊敗莎芭蓮卡。

安德烈耶娃中止對戰莎巴蓮卡的2連敗，也是自辛吉絲（Martina Hingis）以來，闖進四大賽四強最年輕的女性選手，1997年，當時16歲的辛吉絲同時打入法網和美網四強。

「我忘記了最後比分，只是試著在場上保持專注。第2個賽末點，我想像正努力挽救被破發點，嘗試勇敢打球，並贏得勝利。」安德烈耶娃賽後還透露，自己原本和教練擬定戰術，但比賽一開打就將這些想法抛諸腦後，「比賽中什麼都不記得了，就照著自己的感覺去拚，想打哪裡就打哪裡。」

隨著女單強比賽的結束，安德烈耶娃4強的對手將是世界排名第15、義大利網球女將保莉妮（Jasmine Paolini）。上半賽區則是波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）對上美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）。

關鍵字： WTA法網安德烈耶娃莎芭蓮卡

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