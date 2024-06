俄羅斯17歲少女爆冷闖法網4強　27年來最年輕大滿貫4強選手

▲安德烈耶娃(Mirra Andreeva)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

俄羅斯17歲「天才少女」安德烈耶娃(Mirra Andreeva)今天(6日)出戰法網女單8強,鏖戰2小時29分後,安德烈耶娃以6比7(5)、6比4、6比4成功扳倒前世界球后、大會排名第二的白俄羅斯名將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka),安德烈耶娃成為大滿貫賽史27年來最年輕的4強好手,寫下個人紀錄。

