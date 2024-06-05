自評球季初的鬼神表現是運氣！今永昇太連2場投不滿5局

▲小熊日籍投手今永昇太連2場投不滿5局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太今天（5日）在主場對芝加哥白襪先發登板，主投4.1局失5分，但因為隊友失誤所以自責分僅1分，退場時為敗投候選，但小熊終場以7比6逆轉贏球，賽後今永也表示，「之前能壓制部分靠運氣的，今後才是考驗實力的時候。」

今永前3局表現不錯，無失分外還送出5次三振。但是第4局由於隊友莫雷爾（Christopher Morel）的失誤，讓白襪率先得分，並被敲出二壘安打、全壘打，該局失掉5分。今永談到隊友發生失誤後的心態，「那時候一定要守住，失3分後的2分全壘打是多餘的，下次登板時要盡量減少失誤後的失分。」

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比賽進行到第5局時因雨勢增大而暫停，恢復比賽後今永未再登板，最終成績是4.1局，被敲7支安打、失5分（自責分1分），6次三振。

繼上一場先發4.1局失7分吞敗後，這場比賽今永再次未能投滿五局，連續2場比賽大量失分。不過，小熊在第6局靠著莫雷爾、威斯頓（Patrick Wisdom）雙雙敲出2分砲追平比數。第8局再靠著哈普（Ian Happ）擊出致勝2分二壘安打，帶領小熊獲得芝加哥對戰的勝利。

談及本賽第1輪和第2輪有何不同，今永表示，「第1輪感覺我的球種還不錯，能夠壓制住他們，但第2輪有些球投進了好球帶中間，有些高球變成了低球，對方也比較適應了。」

談到賽季初的鬼神表現，他認為一部分很看運氣，今後會是實力的考驗，他也會相信自己，並且繼續努力。今永本季至今先發11場，拿下5勝1敗，防禦率1.88，主投62.1局三振65次。