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戴資穎後山口茜也退賽！無緣爭奧運前4種子　宋碩芸免戰晉16強

▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

▲日本一姐山口茜。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎考量左膝傷勢狀況，連續退出新加坡公開賽和印尼公開賽，世界排名在小戴之後的日本一姐山口茜，今(5)日原定出戰印尼賽首輪，賽前臨時宣布退賽，她去年印尼賽止步8強，是她年度最佳10站積分之一，此積分將在下周被扣除，她將無緣競爭奧運女單前4種子。

日本一姐山口茜自去年在亞運團體賽傷退後，就一直無法找回最佳狀態，她今年最佳紀錄是3月法國公開賽打進決賽，無奈贏1輸2不敵南韓球后安洗瑩；隨後的全英公開賽她也挺進冠軍戰，卻在第2局開局就退賽；4月的亞錦賽她也沒能完賽，在16強賽開打前退出。

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▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

▲日本一姐山口茜。（圖／VCG）

山口茜上周在新加坡賽8強就遇上中國一姐陳雨菲，兩局合計僅拿20分遭直落2淘汰，減去去年新加坡賽亞軍積分後，她本周的積分從89357分跌到86607分，暴跌了2750分，名列世界第5的她，目前與第4的小戴的差距擴大到5614分。

山口茜今日原定出戰超級1000系列賽印尼公開賽，首輪對手是台灣女將宋碩芸，但她賽前臨時退賽，宋碩芸因此「免戰」晉級16強。

山口茜去年印尼賽止步8強，是她年度最佳10站積分之一，此積分將在下周被扣除，她的世界排名積分將繼續下滑，宣告退出爭奧運女單前4種子之爭。巴黎奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名，目前已進入最後衝刺階段。

關鍵字： 羽球日本山口茜印尼賽戴資穎

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