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希爾6局無失分好投　洋基輕取雙城笑納6連勝

▲洋基吉爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基希爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（5日）在主場進行與雙城三連戰的首場比賽，條紋大軍靠著先發投手希爾（Luis Gil）繳出6局無失分好投外加托瑞斯（Gleyber Torres）與「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）全壘打的助威下，以5比1擊敗雙城。洋基笑納六連勝的同時，43勝19敗的戰績也與費城人隊並列全大聯盟第一。

二局下半，主場洋基率先發動攻勢，托瑞斯相中一顆86英里外角的卡特球，一棒將球打向右外野方向形成陽春砲，幫助球隊先馳得點取得領先。三下洋基攻勢再起，隊長賈吉（Aaron Judge）在得點圈有人的時候敲出帶有打點的二壘安打，條紋軍團將優勢擴大至3比0。

沉寂已久的雙城打線在七局上半靠著路易士（Royce Lewis）的陽春砲將分差追近至1比3，無奈八下洋基史坦頓完全咬中一記失投75英里的曲球，形成左外野420英尺的大號兩分砲，洋基最後在主場就以5比1擊敗雙城，收下勝利。

洋基希爾日前奪下5月最佳投手與新秀後，今天對上雙城繳出6局僅被敲出1支安打，6K無失分的好投，連續7場先發奪勝。敗投則是雙城先發奧柏（Bailey Ober）承擔。

希爾優秀的表現也讓洋基主帥布恩（Aaron Boone）讚譽有加，「我對他正在成為一名優秀的職業選手感到興奮，」布恩說道， 「這些都是他真正取得進步並變得非常擅長的事情，他取得了巨大成功，在之前一次比賽表現不佳，我覺得他也確實從中學到了東西，希望他能繼續保持目前的表現」。

關鍵字： MLB紐約洋基雙城希爾

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