後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

▲獨行俠厄文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)曾允諾與塞爾提克續約，幾個月後卻反悔，離隊後他曾踩踏綠衫軍隊徽，朝波士頓球迷比中指，在與老東家爭冠前夕，他坦承自己做了不良示範，在波士頓的那2年，不是「最好的自己」，「我把那段經歷視為我如何學習放下，如何表達情感的時期。」

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▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

自去年夏天加盟獨行俠以來，厄文幾乎未曾公開談論過他在塞爾提克的2年時光，不過在兩隊總冠軍賽交手前夕，他對這段充滿爭議的過去侃侃而談，甚至主動提到2022年他代表籃網出戰季後賽首輪G1，輸球後向波士頓球迷比中指一事，坦言自己當下有點失控。

「那不是我真正的樣子。這並不是我對下一代的影響力的好體現，不管人們對你喊什麼，在那種環境下控制情緒非常重要。」回顧這段經歷，厄文說，在塞爾提克的2年，教會他如何更好地管理自己的情緒，「轉向下一件事情，學習放下過去。」

Kyrie Irving is 0-10 against the Celtics since doing this. pic.twitter.com/wROSZ418z6 — Keagan Stiefel (@KeaganStiefel) May 27, 2024

厄文在2021年季後賽首輪G4擊敗塞爾提克後，曾踩踏綠衫軍的隊徽，一名波士頓球迷在他離開球場時對他扔水瓶，隨後被逮捕，此事引發軒然大波，且自此之後，他對塞爾提克再也沒贏過，累計0勝10敗。

Kyrie Irving is headed to the NBA Finals with a 0-10 record vs the Celtics since stepping on their logo back in 2021.



Can he finally break the curse where it matters the most pic.twitter.com/rHQBAqKp72 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 31, 2024

儘管預料自己回到TD花園將感受到滿滿的「敵意」，但如今的厄文已經成長，他知道達拉斯隊友需要他的帶領，期待他帶來的是「和平之聲」，他願承受所有的謾罵和批評，並把專注力都放在打球上，「我不能只和球迷爭吵，即使有時這可能很有趣。但這是浪費精力，浪費我的時間，也是浪費我的才華去回答人們過去的問題。」

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）