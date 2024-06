後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

▲獨行俠厄文。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)曾允諾與塞爾提克續約,幾個月後卻反悔,離隊後他曾踩踏綠衫軍隊徽,朝波士頓球迷比中指,在與老東家爭冠前夕,他坦承自己做了不良示範,在波士頓的那2年,不是「最好的自己」,「我把那段經歷視為我如何學習放下,如何表達情感的時期。」

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

自去年夏天加盟獨行俠以來,厄文幾乎未曾公開談論過他在塞爾提克的2年時光,不過在兩隊總冠軍賽交手前夕,他對這段充滿爭議的過去侃侃而談,甚至主動提到2022年他代表籃網出戰季後賽首輪G1,輸球後向波士頓球迷比中指一事,坦言自己當下有點失控。

「那不是我真正的樣子。這並不是我對下一代的影響力的好體現,不管人們對你喊什麼,在那種環境下控制情緒非常重要。」回顧這段經歷,厄文說,在塞爾提克的2年,教會他如何更好地管理自己的情緒,「轉向下一件事情,學習放下過去。」

Kyrie Irving is 0-10 against the Celtics since doing this. pic.twitter.com/wROSZ418z6

厄文在2021年季後賽首輪G4擊敗塞爾提克後,曾踩踏綠衫軍的隊徽,一名波士頓球迷在他離開球場時對他扔水瓶,隨後被逮捕,此事引發軒然大波,且自此之後,他對塞爾提克再也沒贏過,累計0勝10敗。

Kyrie Irving is headed to the NBA Finals with a 0-10 record vs the Celtics since stepping on their logo back in 2021.



Can he finally break the curse where it matters the most pic.twitter.com/rHQBAqKp72