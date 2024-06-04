運動雲

>

後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

▲獨行俠唐西奇與厄文，是聯盟史上第3對在季後賽砍下至少30分，並在該役領軍挺進總冠軍賽的雙人組合。（圖／CFP）

▲獨行俠厄文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)曾允諾與塞爾提克續約，幾個月後卻反悔，離隊後他曾踩踏綠衫軍隊徽，朝波士頓球迷比中指，在與老東家爭冠前夕，他坦承自己做了不良示範，在波士頓的那2年，不是「最好的自己」，「我把那段經歷視為我如何學習放下，如何表達情感的時期。」

▲▼獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

自去年夏天加盟獨行俠以來，厄文幾乎未曾公開談論過他在塞爾提克的2年時光，不過在兩隊總冠軍賽交手前夕，他對這段充滿爭議的過去侃侃而談，甚至主動提到2022年他代表籃網出戰季後賽首輪G1，輸球後向波士頓球迷比中指一事，坦言自己當下有點失控。

「那不是我真正的樣子。這並不是我對下一代的影響力的好體現，不管人們對你喊什麼，在那種環境下控制情緒非常重要。」回顧這段經歷，厄文說，在塞爾提克的2年，教會他如何更好地管理自己的情緒，「轉向下一件事情，學習放下過去。」

厄文在2021年季後賽首輪G4擊敗塞爾提克後，曾踩踏綠衫軍的隊徽，一名波士頓球迷在他離開球場時對他扔水瓶，隨後被逮捕，此事引發軒然大波，且自此之後，他對塞爾提克再也沒贏過，累計0勝10敗。

儘管預料自己回到TD花園將感受到滿滿的「敵意」，但如今的厄文已經成長，他知道達拉斯隊友需要他的帶領，期待他帶來的是「和平之聲」，他願承受所有的謾罵和批評，並把專注力都放在打球上，「我不能只和球迷爭吵，即使有時這可能很有趣。但這是浪費精力，浪費我的時間，也是浪費我的才華去回答人們過去的問題。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠厄文

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

吉力吉撈本季第9轟並列聯盟第一　助味全6比3擊敗富邦

吉力吉撈本季第9轟並列聯盟第一　助味全6比3擊敗富邦

後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

唐吉軻德驚見老鼠爬貨架　衛生局：店家已加強清潔

熱門新聞

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球

2王維中勝投飛了　葉總談林凱威劇場

3「喜歡快一點」　克迪談4洋競爭

4比賽私訊她　Lulumi公布是國王米歇爾

5選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆

最新新聞

1拚世足資格賽　阿曼搭國王專機抵台

2厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

3王維中勝投飛了　葉總談林凱威劇場

4吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球

5「喜歡快一點」　克迪談4洋競爭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

球王喬帥滑倒克服膝傷贏球　摘大滿貫370勝史上第一人

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366