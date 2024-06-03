戰神3主力洋將倒下錯過T1隊史首冠　台新仍加碼400萬獎金慰勞

▲台新金控董事長夫人彭雪芬幾乎每場臺北台新戰神的賽事都會到場觀賽加油。（圖／戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

臺北台新戰神在T1 League總冠軍賽不敵擁有前NBA球星卡森斯加持的台啤永豐雲豹，不過在三名主力洋將受傷的情況下，奮戰至最後一刻，認真的態度感動球迷。台新金控董事長吳東亮及夫人彭雪芬賽後在亞都麗緻大飯店宴請球員與隊職員，除額外準備10公斤頂級牛排為全員加菜，並宣佈加發400萬元獎金慰勞球團，表達台新金控對球隊努力的鼓勵。

臺北台新戰神成軍首年，憑藉強大韌性與團隊凝聚力屢創驚奇，在代理總教練許皓程的帶領下，以下剋上於季後賽打敗上季衛冕軍中信特攻，順利挺進總冠軍賽，雖最終不敵對手未能順利摘下金盃，但拚戰精神仍感動無數球迷，更有不少非戰神球迷於臺北戰神官方社群留言，「感謝戰神帶給球迷精彩與感動的賽事，並對臺灣籃壇做出的努力與貢獻。」

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台新金控董事長夫人彭雪芬也在感恩晚宴上表示，「過去幾個月，戰神的每場賽事幾乎都會到場加油，比看自己的小孩打籃球時還認真！也期望提高國人對體育賽事的關注，更要培育體壇新星站上國際的舞台。」

▲戰神雖錯過隊史首冠，奮戰不懈的精神仍感動球迷。（圖／戰神提供）

臺北台新戰神以黑馬之姿闖進總冠軍賽，無奈面臨傷兵困境，赫里斯-傑佛森於季後賽第一場即發生阿基里斯腱斷裂返美治療，總冠軍賽G4科倫紐克和恩多分別又因前眼窩骨折和小腿拉傷無法上場，只剩一位洋將強森應戰下，團隊仍憑藉絕佳的默契和奮鬥不懈的態度，全力以赴到最後一刻。

代理總教練許皓程賽後受訪時，除了感謝台新金控給了球隊機會和資源證明自己和球員的能力，也希望臺灣有更多年輕教練的努力可以被看見。

臺北台新戰神球員的「認真」態度如同台新銀行的品牌精神。台新銀行對國內各種運動的支持有目共睹，除女子高球、台新女子路跑、高中籃球聯賽(HBL)及國內職籃，亦從2005年起贊助南投空手道隊選手迄今，孕育出多位國家金牌國手，並獲得體育署運動企業認證、體育推手獎肯定。