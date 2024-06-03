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悍將日本祭杉谷拳士要來了！火腿啦啦隊爆紅「狐狸舞」來台首秀

▲▼富邦悍將「わくわく日本祭」杉谷拳士、滝谷美夢。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將「わくわく日本祭」杉谷拳士。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將家人喜愛的日式祭典主題日「わくわく日本祭」將於6月15日至16日在新莊棒球場盛大登場。今年的日本祭更升級，首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士合作，帶來一系列精彩活動。

2024賽季太平洋聯盟精選賽事直播，由DAZN旗下電視頻道播出，這次太平洋聯盟特邀日本火腿人氣OB球星杉谷拳士代表來台，將在15日來到富邦悍將新莊棒球場。效力火腿隊期間以超級工具人站穩球隊要角，還曾創下同場比賽左右開弓而敲擊出全壘打的珍貴紀錄。場邊的杉谷各種搞怪更是隊友和球迷們的開心果，雖然不是杉谷拳士第一次來到台灣，卻是首度來到中華職棒比賽，15日賽前為悍將比賽開球加持！

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此外，以狐狸舞在全球爆紅的「FIGHTERS GIRL」啦啦隊也將來台，隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4位人氣女孩來到台灣，與台灣最頂啦啦隊Fubon Angels帶來夢幻共演，一起體驗新莊大舞廳的環形舞台。

16日賽前，前FIGHTERS GIRL成員、現任「F VILLAGE大使」滝谷美夢將為悍將開球。滝谷美夢曾經是FIGHTERS GIRL的人氣成員，大眼睛和迷人笑容的她深深擄獲球迷的心，更因為可愛的狐狸舞圈粉無數。

悍將15日賽前人氣OB球星杉谷拳士舉辦簽名見面會，只要當天至G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達 $3,000 即可獲得簽名會參加券一張，限量35名發完為止；16日賽前則由「F VILLAGE大使」滝谷美夢領銜，與「FIGHTERS GIRL」成員共同出席拍照會，當日至G-STORE商品旗艦店最終消費金額達 $2,000 即可獲得拍照會參加券一張，限量80名發完為止，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

▲▼富邦悍將「わくわく日本祭」杉谷拳士、滝谷美夢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將「わくわく日本祭」滝谷美夢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將「わくわく日本祭」杉谷拳士、滝谷美夢。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將日本祭火腿鬥士FIGHTERSGIRL新莊棒球場

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