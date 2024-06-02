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「台灣最速男」大雨中摘銅　楊俊瀚：近期表現最完整一戰

▲台灣國際田徑公開賽李晴晴、林昱堂、楊俊瀚。（圖／田徑協會提供）

▲台灣國際田徑公開賽楊俊瀚。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽的男子200公尺短跑決賽於今(2)晚展開，台灣共有兩位選手叩關決賽，分別是代表奧運培訓隊的「台灣最速男」楊俊瀚以及代表台北市的葛吳諺明，最終楊俊瀚在大雨中以20秒89成績斬獲銅牌，賽後他雖然坦言沒有摘金有點難過，但也表示這場比賽是近期自己表現內容最完整的一場比賽。

今天台北田徑場整天都下起滂沱大雨，對於選手造成不小影響，楊俊瀚坦言，因為自己已經很久沒有在這種天氣下出賽，所以今天在這麼大的雨勢中比賽，對他來說算是蠻不錯的經驗，他也認為，包含場地、氣候對自己來說都比較熟悉，相對其他選手較有優勢，若之後遇到不同的天氣狀況，還是必須要盡力去適應，繳出最好表現。

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對於今天的狀況，楊俊瀚坦言預賽的時候自己的成績並不好，在比賽後段加速時發生了一些技術失誤，但他也指出，像是今天這樣一天跑兩趟的賽程，讓他有時間能夠調整，很珍惜這次國邀賽的經驗。

最後以銅牌作收，不敵兩位日本好手飯塚翔太、上山紘輝，楊俊瀚坦承自己沒能摘金確實有點難過，但他認為這場比賽的過程，是近期的比賽當中，內容最完整的一場，雖然成績跟預想的有落差，不過賽前設定的目標跟目的都有達成，會繼續在過程中學習、修正。

距離巴黎奧運已經剩不到兩個月的時間，楊俊瀚透露，奧運是取積分前48名獲得資格，自己目前排第39名，還不算穩定，會把握所有自己能出賽的場次，穩穩拿下積分，另外他透露，在奧運前，教練有探詢瑞士、瑞典兩場比賽，希望能以賽代訓，但目前必須等對方回信才能成行。

關鍵字： 楊俊瀚台灣最速男田徑短跑

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