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國王搖身西區新興強權　球團加薪續約3年留下主帥

▲沙加緬度國王總教練布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙加緬度國王總教練布朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

沙加緬度國王在去年賽季聘請名帥布朗(Mike Brown)接任球隊主帥之後，全隊打出煥然一新的球風，以西區第三之姿，叩關睽違17年的季後賽，今年賽季雖然稍有退步，但仍以西區第九的排名闖進附加賽，棘手的是，布朗與國王的合約將於明年賽季結束後到期，在歷經數次談判之後，布朗終於點頭與國王續約，雙方將會合作到2026~27賽季。

54歲的布朗自1997年開始他的執教生涯，並在2005年於克里夫蘭騎士首次坐上總教練大位，帶領騎士5個賽季期間，不僅兩度率隊打進總冠軍賽，也摘下生涯首座年度最佳教練，而他在2011賽季轉投洛杉磯湖人，執教湖人2季之後再度回鍋騎士，但這次僅待了一季就被開除。

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二度執教騎士遭開除後，布朗於2016年加入金州勇士教練團，一路擔任勇士助教到2022年，期間隨隊斬獲三座總冠軍，直到2022~23賽季才再度獲得國王青睞，重新接掌球隊主帥，而他在帶領國王首季就率領球隊以48勝34敗佳績，叩關相隔17年的季後賽，並榮獲生涯第二座年度最佳教練。

先前就曾傳出，國王與布朗已經就續約問題討論一段時間，但是薪水始終「喬不攏」，而在雙方周旋了幾回之後，國王確定以3年3000萬美元(約9.7億台幣)的續約合約留下布朗，他將至少執教國王到2026~27賽季。

關鍵字： 國王總教練布朗

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