全場僅丟三局！　莎芭蓮卡強勢晉級法網次輪寫紀錄

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

全場僅丟3局！今年澳網冠軍、白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在今天（29日）凌晨法網女單首輪的比賽中，以6比1、6比2擊敗俄羅斯好手安德烈耶娃（Erika Andreeva）闖進第二輪賽事，給了對手震撼教育，次輪對手將是日本22歲小將內島盟夏。

No Roof on This Aryna



With a closed roof on Philippe-Chatrier, the sound of Aryna Sabalenka's groundstrokes become a series of dull canon blasts followed by an eruption of applause.



Enough to make a short match feel like an eternity for Erika Andreeva.



Sabalenka wins, 6-1, 6-2 pic.twitter.com/JBhdAE7kST [廣告]請繼續往下閱讀... May 28, 2024

首盤雙方1比1後，莎芭蓮卡開啟無雙模式，連破帶保的連奪5局，以6比1拿下第一盤。次盤莎芭蓮卡維持絕佳狀態，不管是發球、回拍技巧相較對手都更勝一籌，打的安德烈耶娃毫無還手之力，;第二盤6比2收下後，僅花68分鐘就以直落2出線，晉級第二輪，持續保持自己兩年來沒有在大滿貫首輪比賽中輸過一盤的個人紀錄。

「這是一場很棒的比賽，對我來說是一個很好的開始，我認為整場比賽我都專注於自己，這就是為什麼我能夠打出如此出色的成績，」莎芭蓮卡賽後表示，同時也指出她適應了屋頂關閉後的潮濕條件，「在這種情況下，我只是為長時間的比賽做好準備，我不會試圖將角度打得更大，因為如果你打得更大，就會帶來更多非受迫性失誤」。

Sabalenka Soars



The world No.2 flies by Erika Andreeva 6-1, 6-2 in her opening round match.#RolandGarros pic.twitter.com/CEMaLMY8lI — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2024

首輪旗開得勝後，莎芭蓮卡今年在紅土上的成績為12勝3敗，3次失利分別輸給波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）（馬德里、羅馬決賽），以及捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）（斯圖加特），她說，「我改進了許多事，我會說發球現在好多了，還有吊球、切球也提升，甚至臨場心態也比去年更加堅強。」