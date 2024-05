全場僅丟三局！　莎芭蓮卡強勢晉級法網次輪寫紀錄

▲莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

全場僅丟3局!今年澳網冠軍、白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)在今天(29日)凌晨法網女單首輪的比賽中,以6比1、6比2擊敗俄羅斯好手安德烈耶娃(Erika Andreeva)闖進第二輪賽事,給了對手震撼教育,次輪對手將是日本22歲小將內島盟夏。

No Roof on This Aryna



With a closed roof on Philippe-Chatrier, the sound of Aryna Sabalenka's groundstrokes become a series of dull canon blasts followed by an eruption of applause.



Enough to make a short match feel like an eternity for Erika Andreeva.



Sabalenka wins, 6-1, 6-2 pic.twitter.com/JBhdAE7kST