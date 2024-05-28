中學神射手拚國手　贊助銀行宣布將培養更多射箭幼苗！

▲2024 亞洲青年/青少年射箭錦標賽正式展開。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

由玉山銀行首度贊助舉辦的「2024 亞洲青年/青少年射箭錦標賽」及「2024 年世界中學生運動會」代表隊選拔賽，今(28)日於嘉義中正大學田徑場展開隆重的開幕典禮，會中玉山銀行代表行銷長林俊佑宣布，未來將更深入與台灣射箭青年、青少年做結合，培養台灣射箭人在未來國際賽場上發光發熱！

玉山銀行「2024 亞洲青年/青少年射箭錦標賽」及「2024 年世界中學生運動會」代表隊選拔賽，今年共有250名台灣新一代射箭手參賽，今進行完隆重的開幕典禮儀式和公開練習後，將在29至31日進行為期三天的賽事，將準備選拔出今年台灣亞洲青年、青少年和世中運射箭國手，也等於將選拔出台灣未來的射箭新世代，其中包括有入圍今年巴黎奧運射箭培訓隊的風佑築和今年全中運高男個人金牌柯倫祐等台灣青年、青少年名將都將參加。

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今日舉行的「玉山射箭國手選拔賽」開幕典禮中，行銷長林俊佑透露玉山銀行會投入射箭的契機，他說，「玉山銀行長期支持多項體育賽事，包含玉山盃青棒系列公益活動、玉山莒光盃全國排球賽、XTERRA 越野賽事、籃球運動…等，玉山銀行對於各項運動投入的核心精神，就是期望可以培育出更多的優秀選手，未來能代表台灣，讓台灣在世界的舞台上發光發熱。」

而近幾年，特別是2020年東京奧運台灣射下男團銀牌，林俊佑說，「看得我熱血沸騰，運動項目更需要長期的投入，才能有機會培育出更多優秀的選手，從玉山已連續 18 年投入玉山盃青棒系列公益活動的經驗來看，必須透過長期的支持與系統性的投入，才能讓選手的運動生涯更好更長久。」

同時，贊助對象也鎖定在青年、青少年好手身上，玉山銀行行銷長林俊佑說，「玉山銀行相信，年輕，就是改變世界的力量，特別是青年與青少年的體育賽事，即是玉山銀行特別重視的一塊，今年與射箭協會合作，共同推動『玉山射箭國手選拔賽』，最主要的目的就是希望能培育出更多優秀的射箭選手，期盼透過玉山的支持與力量，能夠提供選手最實質的肯定及鼓勵。」

因此，玉山銀山積極在與射箭協會討論後，初步決定了未來支持的方向，射箭協會祕書長林政賢說，「主要是針對青年、青少年優秀好手，王山銀行除了將給予營養金、器材補助以及到國外比賽或移地訓練等費用，甚至連偏鄉弱勢學校想推展射箭都會給予實質的補助。」

對於玉山銀行的投入台灣射箭，射箭協會副理事長邱炳坤也非常樂見其成，他說，「非常感謝玉山銀行的投入，台灣體育不能光靠政府或是個別教練或選手，這是遠遠不夠的，同時，射箭又是最能鍜鍊身心靈的運動，最能符合企業的理念，期待透過玉山銀行的投入，未來台灣的射箭手都可以像玉山銀行logo一樣，成為台灣射箭的護國神山。」

而今年參加選拔賽的明德高一生陳以錡、高二生陳芷伊也都躍躍欲試，其中年僅16歲的陳以錡準備代表台灣參加6月韓國亞洲盃的比賽，她說，「我最欣賞學長戴宇軒勇於射箭，穩定、自信、果斷和相信自己的精神，不會受到環境或是溫度的影響。」而陳芷伊最欣賞則是另一名學長「湯包」湯智鈞，她說，「智鈞學長從高中到現在成績都處於高點，我也希望可以跟他一樣，自信和能夠隨時因應現場的反應，並且相信背後的隊友。」