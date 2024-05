東冠最慘成員？他遭狠踹「腫臉」領獎　美記：像剛從戰場回來

Payton Pritchard took a gnarly kick to the face



@ESPNNBApic.twitter.com/idc3CKJqUf — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 28, 2024

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克在東區冠軍賽4戰橫掃溜馬,奪下東區冠軍,隊史第23度晉級總冠軍賽,陣中卻有一位球員領獎時臉部發紅腫脹,他就是2020年首輪後衛普理查德(Payton Pritchard),他G4上半場一次切入準備上籃,被溜馬替補傑克森(Isaiah Jackson)狠踹右臉,當場嘴巴流血,賽後臉上仍留有明顯的踢痕,被虧像從戰場回來。

▲塞爾提克替補控衛普理查德被踹臉,慶祝贏得東區冠軍時眼睛和臉頰發紅腫脹。(圖/翻攝自X/Celtics Junkies)

26歲的普理查德2020年選秀會被塞爾提克以首輪第26順位相中,生涯4年都待在波士頓,是綠衫軍主要輪替球員,本季例行賽場均上場時間來到個人新高的22.3分鐘,能貢獻9.6分、3.2籃板和3.4助攻,他生涯三分命中率逼近4成,今年季後賽次輪場均能砍11.2分、2.4顆三分,是重要的板凳火力來源。

▲塞爾提克替補控衛普理查德。(圖/達志影像/美聯社)

普理查德在東區冠軍賽G4上半場意外掛彩,他一次切入準備上籃時,被溜馬替補傑克森的球鞋狠踹右臉,臉上馬上浮現踢痕,嘴巴還流血,他這一戰最終僅打了9分鐘,創下今年季後賽個人新低,2投1中貢獻5分、1籃板。

Payton Pritchard looks like he just returned from war pic.twitter.com/6MslOQXjgD — Taylor Snow (@taylorcsnow) May 28, 2024

賽後普理查德與隊友一起等待領取東區冠軍獎盃時,被拍到眼睛與臉頰明顯腫脹,綠衫軍隨隊記者斯諾(Taylor Snow)打趣表示,「他看起來像從戰場回來一樣。」

值得一提的是,有塞爾提克球迷發現傑克森已經不是第一次在場上踢對手的臉,灰狼替補控衛麥勞夫林(Jordan McLaughlin)也曾是「受害者」,綠衫軍球迷因此怒吼應該將傑克森驅逐出場。