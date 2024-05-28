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東冠最慘成員？他遭狠踹「腫臉」領獎　美記：像剛從戰場回來

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在東區冠軍賽4戰橫掃溜馬，奪下東區冠軍，隊史第23度晉級總冠軍賽，陣中卻有一位球員領獎時臉部發紅腫脹，他就是2020年首輪後衛普理查德(Payton Pritchard)，他G4上半場一次切入準備上籃，被溜馬替補傑克森(Isaiah Jackson)狠踹右臉，當場嘴巴流血，賽後臉上仍留有明顯的踢痕，被虧像從戰場回來。

▲▼塞爾提克替補控衛普理查德被踹臉，慶祝贏得東區冠軍時眼睛和臉頰發紅腫脹。（圖／翻攝自X／Celtics Junkies）

▲塞爾提克替補控衛普理查德被踹臉，慶祝贏得東區冠軍時眼睛和臉頰發紅腫脹。（圖／翻攝自X／Celtics Junkies）

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26歲的普理查德2020年選秀會被塞爾提克以首輪第26順位相中，生涯4年都待在波士頓，是綠衫軍主要輪替球員，本季例行賽場均上場時間來到個人新高的22.3分鐘，能貢獻9.6分、3.2籃板和3.4助攻，他生涯三分命中率逼近4成，今年季後賽次輪場均能砍11.2分、2.4顆三分，是重要的板凳火力來源。

▲▼塞爾提克替補控衛普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克替補控衛普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

普理查德在東區冠軍賽G4上半場意外掛彩，他一次切入準備上籃時，被溜馬替補傑克森的球鞋狠踹右臉，臉上馬上浮現踢痕，嘴巴還流血，他這一戰最終僅打了9分鐘，創下今年季後賽個人新低，2投1中貢獻5分、1籃板。

賽後普理查德與隊友一起等待領取東區冠軍獎盃時，被拍到眼睛與臉頰明顯腫脹，綠衫軍隨隊記者斯諾(Taylor Snow)打趣表示，「他看起來像從戰場回來一樣。」

值得一提的是，有塞爾提克球迷發現傑克森已經不是第一次在場上踢對手的臉，灰狼替補控衛麥勞夫林(Jordan McLaughlin)也曾是「受害者」，綠衫軍球迷因此怒吼應該將傑克森驅逐出場。

關鍵字： NBA塞爾提克Payton Pritchard

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