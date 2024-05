才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

Jaylen Brown speaks on winning the ECF MVP:



“I wasn’t expecting it at all. I never win shit.”



( @NoaDalzellNBA) pic.twitter.com/ITlSdqtw5L — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) May 28, 2024

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克雙槍之一布朗(Jaylen Brown)自認是NBA最全能的側翼之一,今年卻被最佳防守陣容拒於門外,他率綠衫軍奪下東區冠軍後坦言,這件事對他打擊很大。當得知自己被選為東冠MVP時,他直呼完全沒料到,「我從來沒贏過什麼。」他也因為達成5個激勵獎金的條件,多賺了330萬美元(約1億台幣)。

Eastern Conference Champion

Eastern Conference Finals MVP



Jaylen Brown and the Celtics advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! https://t.co/WufvMKxUud pic.twitter.com/8FetEltA7Z — NBA (@NBA) May 28, 2024

布朗在東冠關門戰最後3分鐘有極為關鍵的演出,先是切入拋投扳平比數,接著封阻溜馬後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard),並在終場前45秒送助攻給懷特(Derrick White),讓對方砍進超前比分的致勝三分彈,他整個系列賽場均能砍29.8分、5籃板、2抄截,投籃命中率51.7%,獲頒東冠MVP。

布朗在隊友的歡呼簇擁之下,滿臉笑容舉起東冠MVP獎座,「我完全沒料到這個,我從來沒贏過什麼,我只是很開心我們贏了。」

"Shoutout to JB for driving and making a good play..."



Derrick White walks you through the possession that led to his game-winning triple pic.twitter.com/Vo5mahtZ14 — NBA (@NBA) May 28, 2024

率隊奪下東區冠軍後,布朗坦言,沒能入選本季年度最佳防守陣容,對他打擊很大,「我認為我是攻守最全能的側翼球員之一。」在他的助攻下砍進致勝三分的懷特大讚,布朗是一位不可思議的球員,「他的優點是他每年都在進步,他是當今很少見的全方位球員。」

▲塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

湖人天王詹姆斯(LeBron James)也發文向布朗致敬,「繼續努力,年輕的國王!令人敬佩!」

▼NBA季後賽5月28日戰況。(圖/記者游郁香製)

薪資專家馬克斯(Bobby Marks)指出,布朗達成了激勵獎金的所有條件,包括入選全明星賽、打滿65場例行賽、打入季後賽次輪、進入分區冠軍賽和晉級總冠軍賽,將獲得330萬美元(約1億台幣)的獎金。

▲塞爾提克布朗(右)。(圖/達志影像/美聯社)

塞爾提克前一次打進總冠軍賽是2022年,當年他們雖較被看好,最終還是敗給了灣區天王柯瑞(Stephen Curry)領軍的勇士,布朗自信團隊這2年來成長了很多,「經驗增加了,我們已經準備好盡所能去拚戰。」

談到扛起領袖的角色,布朗說,「我們有一些球員離隊,所以我想確保自己填補這個空缺。我兄弟之一史馬特(Marcus Smart)被交易,我想確保能接替他的位置。」