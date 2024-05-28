才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

Jaylen Brown speaks on winning the ECF MVP:



“I wasn’t expecting it at all. I never win shit.”



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記者游郁香／綜合報導

塞爾提克雙槍之一布朗(Jaylen Brown)自認是NBA最全能的側翼之一，今年卻被最佳防守陣容拒於門外，他率綠衫軍奪下東區冠軍後坦言，這件事對他打擊很大。當得知自己被選為東冠MVP時，他直呼完全沒料到，「我從來沒贏過什麼。」他也因為達成5個激勵獎金的條件，多賺了330萬美元(約1億台幣)。

Eastern Conference Champion

Eastern Conference Finals MVP



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布朗在東冠關門戰最後3分鐘有極為關鍵的演出，先是切入拋投扳平比數，接著封阻溜馬後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)，並在終場前45秒送助攻給懷特(Derrick White)，讓對方砍進超前比分的致勝三分彈，他整個系列賽場均能砍29.8分、5籃板、2抄截，投籃命中率51.7%，獲頒東冠MVP。

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布朗在隊友的歡呼簇擁之下，滿臉笑容舉起東冠MVP獎座，「我完全沒料到這個，我從來沒贏過什麼，我只是很開心我們贏了。」

"Shoutout to JB for driving and making a good play..."



Derrick White walks you through the possession that led to his game-winning triple pic.twitter.com/Vo5mahtZ14 — NBA (@NBA) May 28, 2024

率隊奪下東區冠軍後，布朗坦言，沒能入選本季年度最佳防守陣容，對他打擊很大，「我認為我是攻守最全能的側翼球員之一。」在他的助攻下砍進致勝三分的懷特大讚，布朗是一位不可思議的球員，「他的優點是他每年都在進步，他是當今很少見的全方位球員。」

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

湖人天王詹姆斯(LeBron James)也發文向布朗致敬，「繼續努力，年輕的國王！令人敬佩！」

▼NBA季後賽5月28日戰況。（圖／記者游郁香製）

薪資專家馬克斯(Bobby Marks)指出，布朗達成了激勵獎金的所有條件，包括入選全明星賽、打滿65場例行賽、打入季後賽次輪、進入分區冠軍賽和晉級總冠軍賽，將獲得330萬美元(約1億台幣)的獎金。

▲塞爾提克布朗（右）。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克前一次打進總冠軍賽是2022年，當年他們雖較被看好，最終還是敗給了灣區天王柯瑞(Stephen Curry)領軍的勇士，布朗自信團隊這2年來成長了很多，「經驗增加了，我們已經準備好盡所能去拚戰。」

談到扛起領袖的角色，布朗說，「我們有一些球員離隊，所以我想確保自己填補這個空缺。我兄弟之一史馬特(Marcus Smart)被交易，我想確保能接替他的位置。」