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終於擺脫了！　球員票選大聯盟「最爛裁判」 宣布退休

▲大聯盟球員票選為「最爛裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）宣布退休 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟球員票選為「最爛裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）宣布退休 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

曾被大聯盟球員票選為「最爛裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）宣布退休，離開了棒球界，結束了備受爭議的30年職棒裁判生涯，教練及球員終於可以擺脫他的執法。

赫南德茲現年62歲，在5月9日（美國時間）擔任白襪隊與守護者隊比賽主審之後，就未再於大聯盟比賽執法，大聯盟日前和赫南德茲達成了退休協議。赫南德茲從1991年首次亮相到退休離開，擔任裁判數千場比賽。

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赫南德茲發表聲明證實退休：「從1991年我第一場大聯盟比賽開始，我有幸實現了我的童年夢想，成為一名大聯盟裁判。我珍惜與同事們的同伴情誼和一路上建立的友誼。我決定要花更多時間陪伴我的家人。」

他在聲明中說：「自從我進入這個職業以來，棒球界發生了很多變化，其中包括種族平等的擴大和提升。我很自豪自己能夠成為這個目標的積極參與者，同時也是一名大聯盟裁判。」

▲大聯盟球員票選為「最爛裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）宣布退休 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟球員票選為「最爛裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）宣布退休 。（圖／達志影像／美聯社）

赫南德茲是古巴裔美國人，20歲時開始在佛羅里達州州際聯賽（Florida State League）擔任裁判，於1993年晉升為大聯盟全職裁判，近年來被球員和總教練評比為最爛的裁判。

2017年赫南德茲以未能獲得裁判長職位，以及沒有在世界大賽執法為由，對大聯盟提起了種族歧視訴訟。這起訴訟在2021年被美國地方法院駁回，裁定大聯盟勝訴。第二巡迴上訴法院去年維持了這一個判決。

去年球季赫南德茲由於背部受傷只執法了10場比賽，但根據裁判審核（Umpire Auditor）的數據，他誤判了161次。

赫南德茲在2018年美國聯盟分區系列賽第3戰擔任一壘審，有3個判決被推翻，遭到名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）在電視台上痛批，「他是最爛的。」

關鍵字： MLB棒球

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