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道奇5連敗因雨休息　大谷翔平：時差及賽程影響打擊連貫

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間28日）客場出戰紐約大都會的比賽因雨延賽，明天進行雙重賽，讓5連敗的道奇隊有喘息的機會，對於球隊5連敗狀況，大谷翔平認為，由於時差及賽程緊湊，影響到球隊打擊的連貫。

道奇隊從5月22日對響尾蛇第2戰輸球開始。一直到對紅人隊3連戰遭到橫掃，現在處於5連敗的低潮，今天遠征到紐約是大都會隊進行3連戰，下雨比賽延賽到明天雙重賽，讓道奇隊可以休息1天，希望這場因雨延賽可以改變局勢。

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大谷在今天賽前接受採訪，對球隊的狀況表示：「由於時差和賽程緊湊，球隊的打擊連貫變得有些困難。不過，在這種情況下我們還是能做些事情，要專注面對每一場比賽。」

道奇隊在5月和6月的賽程安排很緊密。5月22日結束了本賽季最長的13連戰，1天的休息後，再去中西部辛辛那提和東岸紐約進行客場6連戰，這兩地與洛杉磯相差3個小時。

在這次客場巡迴之後，道奇將回到主場進行3連戰，然後再次前往東岸分別對戰匹茲堡海盜和紐約洋基隊。在接下來的2個星期將長途跋涉。

「如果是身為先發投手，我會努力避免讓對手先得分，特別是在連敗時，我會考慮這一點。作為打者，我希望能夠先得分。」大谷表示：「但是，如果這種想法過於強烈，可能會影響到打擊。當狀態好時，我可以打出很好的打擊，我們球隊有很多老將，他們都明白這一點。」

目前大谷也面臨著狀態不佳的問題，可能是因為被左大腿受傷。他說：「左大腿的狀況對揮棒沒有太大影響，狀態不好是肯定有的，但對打擊時站立腳的影響並不大。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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