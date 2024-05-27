富邦大巨蛋狂吸5萬人主場場均領先兄弟　味全本周可能超越悍將

▲富邦悍將大巨蛋球迷。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將5月24日到26日在台北大巨蛋3場主場比賽，共有50682人進場觀賽，也讓富邦悍將在今年主場平均觀眾人數超越中信兄弟，暫居今年6隊最多。但味全龍本週在大巨蛋主場。富邦悍將可能會被超越。

本來富邦悍將主場是在新莊棒球場，台北大巨蛋可以啟用之後，爭取到5月24日到5月26日在台北大巨蛋舉辦3場比賽，與新軍台鋼雄鷹交手。

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5月24日是富邦悍將大巨蛋主場首戰，請來日職傳奇球星秋山幸二開球，當天有14946人進場，創下富邦悍將球團史主場觀眾人數新高。

隔天5月25日及26日是重頭戲「悍將中學」主題日，25日有19588人進場再創富邦悍將球團史主場觀眾人數新高，26日則有16148人。

富邦悍將在大巨蛋3場觀眾人次突破5萬人次，吸引50682人入場觀賽，創下富邦球團史上單日，以及主題系列戰最高進場人數紀錄，票房與商品收入合計約5千萬，為球團史上最高紀錄。

上週台北大巨蛋3場比賽的觀眾人數，加上新莊球場平均有6400人進場，讓富邦悍將今年17場主場平均每場有8252人，超越中信兄弟的8076人，暫居本季的主場場次觀眾人數最多。

而富邦悍將主埸總觀眾人數來到14萬288人，暫居第3位。中信兄弟18場主場有14萬5377人、味全龍主場有14萬4886人。

味全龍本週在台北大巨蛋有3場主場，球團今天公布，3場門票預售已破45000張，主場平均人數將會超越富邦悍將。