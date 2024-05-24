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實況野球用的角色　李宗賢接受秋山幸二指導直呼：我的榮幸！

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二。（圖／富邦悍將提供）

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二指導李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

日本傳奇球星秋山幸二受邀來台，將擔任富邦悍將24日在大巨蛋首次主場的開球嘉賓，賽前特別客座指導悍將好手，李宗賢與范國宸都受益良多，李宗賢回憶以前打電玩都會用他作為角色，能被他指導很榮幸。

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秋山幸二提前到大巨蛋，專注地看著悍將球員打擊練習，李宗賢在打鐵網時，特地進行貼身指導約10分鐘，李宗賢透露，「秋山教練指導揮棒機制，搭配教練團給的方向後，進行討論，其實滿相似的。」

指導過程中，秋山幸二伸出手輔助，讓李宗賢上下擺動體驗揮棒擊球的感覺，李宗賢說，「當時是問他在訓練時應該怎麼做，他要我想像他的手是球，感受左手擊球的感覺。」

短暫10分鐘的貼身指導收穫很多，李宗賢說，「這是我的榮幸，剛好他在附近，很期待能學習，畢竟他是傳奇人物，如果有玩實況野球，都會用到他作為角色。」

李宗賢上周在守備時，小腿脛骨附近被球砸到，當下以為是正常疼痛完成比賽，但過了兩天發現無法正常走路，近期雖然慢慢恢復，不過防護員評估本周出賽有難度，因此先掛「免戰牌」。

范國宸也有接受秋山幸二的指導，他表示，「教練看我打擊後，協助修正手部動作，是平常沒注意到的部分，而且看得是很細膩的地方。知道他是有名的球員，身材保養超好的。」范國宸在周三不再擔任第四棒打者後，手感逐漸恢復，22日將延續同樣棒次第五棒，他說，「站上打擊區都是新的開始，把好的感覺延續下去。」

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二。（圖／富邦悍將提供）

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二指導范國宸。（圖／富邦悍將提供）

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 秋山幸二富邦悍將指導球星日本

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