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40歲楊敬敏成季後賽最老主力球員　強調好好休息、保持健康

▲▼ 新北國王季後賽媒體日-楊敬敏。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北國王楊敬敏。（圖／記者黃克翔攝）

記者簡名杉／新北報導

新北國王將於將於PLG季後賽首輪交手福爾摩沙夢想家，陣中主力前鋒楊敬敏，不僅是聯盟中所剩不多的40歲以上球員，更是四支季後賽球隊當中年紀最大的選手，談到季後賽的備戰，他表示除了要好好休息、多多恢復之外，也必須保持好健康，才能上場跟年輕人拚搏。

今年賽季富邦勇士以18勝22負戰績排名聯盟第五，隊史首度無緣季後賽，因此勇士陣中的41歲老將「野獸」林志傑將不會出現在今年的季後賽舞台，國王的楊敬敏與桃園璞園領航猿的李學林，則是季後賽四支球隊僅存的兩位40歲老將，而同年出生的兩人，又以楊敬敏的出生日期比較靠前，也代表他將是今年季後賽年紀最大的選手。

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將以年紀最大的選手之姿叩關季後賽，楊敬敏坦言，「就好好休息吧，畢竟對到的都是年輕人，不可能用體力，每一場用這樣的方式跟他們對戰。」認為保持好身體狀態、保持健康是最重要的，體力不足的就用其他方式來彌補。

本季國王迎接林書豪加入，楊敬敏點出，自己跟整體團隊的打法都有因此做出一些改變，但季後賽並不會給自己太大的壓力，會按照球隊的方向、目標一步一步前進。

▲▼ 新北國王季後賽媒體日-楊敬敏。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北國王楊敬敏。（圖／記者黃克翔攝）

國王季中有歷經東超洗禮，楊敬敏指出，雖然東超的張力跟刺激性都比PLG還要高，但畢竟東超與PLG性質並不相同，加上現在距離東超已經隔一段時間了，所以並不能確定球隊能不能找回當時的感覺，現在還是主要看球隊這幾天的準備。

關鍵字： 楊敬敏國王PLG

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