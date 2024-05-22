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懷疑投球動作被破解！　施密特主投5局失2分吞敗

實習記者李立祥／綜合報導

洋基隊投手施密特（Clarke Schmidt）今天（22日）先發面對西雅圖水手，主投5.0局失2分，在第3局被摩爾（Dylan Moore）敲2分砲，最終水手以6比3收下勝利，施密特吞下敗投，賽後他認為自己的投球動作被破解。

3局上羅哈斯（Josh Rojas）在1出局後打出1支二壘安打，面對下一棒摩爾，施密特一顆外角93英里（約150公里）的球被掃出全壘打牆，

施密特賽後表示，羅哈斯向摩爾「打暗號」，「顯然，抓住投球習慣是比賽的一部分，這是一個因素，總是在我們的腦海中，是我們非常清楚的事情。」

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他接著表示，「他們可能在二壘傳遞了一些暗號，這對他們是有好處的，他們也因此得到2分，但在我們看了影片之後，也能夠做出調整，這只是比賽的一部分，只是其中一個因素。」

連續3場先發都拿下勝投的施密特，本場主投5局就用了100球，失2分吞下敗投，目前成績為5勝2敗，防禦率2.59。去年他拿下9勝9敗，防禦率4.64。

▲紐約洋基施密特（Clarke Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基施密特（Clarke Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基

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