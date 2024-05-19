大谷翔平繳出生涯最佳開季打擊表現！官網撰文分析原因

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇頭號球星大谷翔平雖然因為手肘受傷，本季「二刀流」少一刀僅剩打擊，然而他卻在今年賽季的前四分之一比賽，打出生涯最佳開季表現，對此大聯盟官網特別撰文分析，點出他加強擊球品質跟對抗變化球的表現，是導致今年繳出好成績的原因。

雖然今天出戰辛辛那提紅人，本季首次擔任開路先鋒的大谷全場4打數繳白卷，不過在本戰之前，他打出.358的打擊率以及1.102的進攻指數，還有雙位數的全壘打、盜壘，打擊表現是生涯開季前47場最佳。

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大聯盟官網撰文提到，大谷會有如此滾燙的開季打擊表現，主要是因為他將擊球品質提升到極致，目前他在每個打席有15.6%的機率擊出「強勁擊球」，是目前全大聯盟的佼佼者，甚至比此前生涯最佳的12.2%高出3.4個百分點。

若他保持這樣的節奏打完整季，將會打出110次「強勁擊球」，這個數字將超過紐約洋基隊長賈吉(Aaron Judge)於2022年創下的史上最多106次，另外他本季的擊球仰角跟被三振率也都大幅進步，是使他完成這麼多「強勁擊球」的最大原因。

而他今年對決「非快速球」的球種也打出生涯最佳的表現，他去年打直球有.320的打擊率以及.654長打率，加權上壘率(wOBA)高達.447，而若是「非快速球」這三項數據就會分別掉到.233、.469以及.324，不過他今年賽季卻將對決「非快速球」的加權上壘率(wOBA)提升到.469，跟巴爾的摩金鶯「狀元郎」亨德森(Gunnar Henderson)並列聯盟最高，此外今年賽季大谷在面對好球帶邊緣的球，也打出全聯盟第三高的wOBA，高達.432。

多以指定打擊出賽的大谷，由於缺乏守備數據，所以以往在勝場貢獻值(WAR)大多屈居劣勢，然而他今年目前3.1的WAR值，卻跟鎮守游擊防區的隊友貝茲(Mookie Betts)並列聯盟最高，若按照這樣的表現打下去，整季將預計達到10.7WAR，將會是他生涯最優異的賽季。

