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中職／味全龍17日開訓　紅色復刻球衣亮相

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▲味全龍復刻球衣亮相。（圖／味全龍提供）

▲味全龍復刻球衣亮相。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍重返職棒，訓練基地落腳斗六棒球場，新進球員8月初報到之後，已在斗六球場進行訓練，將在8月17、18日正式對外宣告開訓，紅色復刻球衣正式在球迷面前亮相。

今天(13日）味全龍與雲林縣舉行開訓記者會，縣長張麗善親自出席，與味全龍領隊吳德威共同宣傳「與龍共舞」開訓週系列活動。

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開訓活動上所有球員將著紅色復刻球衣正式在球迷面前亮相。領隊吳德威表示，川崎宗則攜手金臂人黃平洋、紅色巨砲羅世幸這種畫面，將在17日開訓真實出現。

▲味全龍復刻球衣亮相。（圖／味全龍提供）

▲味全龍復刻球衣亮相。（圖／味全龍提供）

開訓活動當天安排AR、VR攤位，除了體驗揮棒更可以拍照，同時還有AIoT智慧棒球，讓球迷來感受科技棒球的魅力。

張麗善表示，味全龍是大家最喜愛的職棒球隊，今年又重現棒球浪潮，也將再度帶領球迷到球場狂歡尖叫。享受熱情有勁的棒球賽事，看明星球員大展身手，也享受棒球運動如同嘉年華活動一般的響宴。」

球團開訓活動除了場內規劃一系列節目，場外會有雲林良品、人才市集、文創產品等上百攤位於場外，讓參與民眾及球迷可以好吃又好玩。

▲味全龍與雲林縣舉辦開訓記者會領隊吳德威與縣長張麗善。（圖／味全龍提供）

▲味全龍與雲林縣舉辦開訓記者會領隊吳德威與縣長張麗善。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中華職棒味全龍
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