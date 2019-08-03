運動雲

>

U12世界盃／日本延長逆轉南韓　台、日晉級冠軍戰

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，U12日本隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12日本隊擊敗南韓後，也保送中華隊進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，前一天因雨延賽的日、韓大戰，3局前南韓還以4比1領先，不過日本後來將戰局拖入延長，並在7局下靠著川下晃汰內野滾地讓高橋昇聖跑回致勝1分，以8比7奪勝，日本奪勝後，也確定以4勝進入冠軍戰，同時比較戰績及勝敗關係後，也保送中華隊提前進入冠軍戰。

原訂2日的日韓大戰因雨延至3日中午12點開打，南韓暫時以4比1領先，不過後來日本逐步追上，並在5局下打回2分追成5比5平手，雙方6局沒有得分，進入延長突破僵局。

請繼續往下閱讀...

7局上南韓先靠日本連連失誤攻下2分，下半局曾對中華轟出雙響砲的日本高橋昇聖打出帶有2分打點安打追平，接著再靠川下晃汰敲出內野滾地，高橋昇聖跑回致勝1分，最終以8比7擊敗南韓，預賽至複賽目前7戰全勝。

日本奪勝後確定以複賽戰績4勝0敗首度挺進冠軍戰，同時也保送目前3勝1敗的中華隊(和3勝的古巴相同，比較對戰關係後勝出)連續第5年進入冠軍戰，南韓則和古巴落入季軍戰。接下來日本對上墨西哥、中華對上委內瑞拉，不論勝負與否，台、日兩隊都將在冠軍戰再度相遇，預賽交手時日本以7比4奪勝。

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，川下晃汰。（圖／記者顏如玉攝）

▲川下晃汰野手選擇送回致勝1分。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

▲高橋昇聖敲追平安打又跑回致勝分，助日本奪勝。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃日本南韓中華隊冠軍戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

推薦閱讀

U12世界盃／古巴勝南韓　中華進冠軍戰利多

U12世界盃／別把自己繃太緊　中華教頭：小朋友放開就打得好

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

U12世界盃／江宗駿再見安打　中華5局11比1扣倒墨西哥奪勝

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2前騎士總管葛瑞芬澄清未批評詹皇

3甜瓜：從未有豪華隊友都自己一人

4韓國教頭談爭議判決　盼小球員未來別受影響

5不想南韓壟斷獎牌　蘇思蘋逆轉秀

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

4林書豪獲以色列強權馬卡比報價

5味全談妥森榮鴻、曾傳昇　剩5人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366