U12世界盃／日本延長逆轉南韓　台、日晉級冠軍戰

▲U12日本隊擊敗南韓後，也保送中華隊進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，前一天因雨延賽的日、韓大戰，3局前南韓還以4比1領先，不過日本後來將戰局拖入延長，並在7局下靠著川下晃汰內野滾地讓高橋昇聖跑回致勝1分，以8比7奪勝，日本奪勝後，也確定以4勝進入冠軍戰，同時比較戰績及勝敗關係後，也保送中華隊提前進入冠軍戰。

原訂2日的日韓大戰因雨延至3日中午12點開打，南韓暫時以4比1領先，不過後來日本逐步追上，並在5局下打回2分追成5比5平手，雙方6局沒有得分，進入延長突破僵局。

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7局上南韓先靠日本連連失誤攻下2分，下半局曾對中華轟出雙響砲的日本高橋昇聖打出帶有2分打點安打追平，接著再靠川下晃汰敲出內野滾地，高橋昇聖跑回致勝1分，最終以8比7擊敗南韓，預賽至複賽目前7戰全勝。

日本奪勝後確定以複賽戰績4勝0敗首度挺進冠軍戰，同時也保送目前3勝1敗的中華隊(和3勝的古巴相同，比較對戰關係後勝出)連續第5年進入冠軍戰，南韓則和古巴落入季軍戰。接下來日本對上墨西哥、中華對上委內瑞拉，不論勝負與否，台、日兩隊都將在冠軍戰再度相遇，預賽交手時日本以7比4奪勝。

▲川下晃汰野手選擇送回致勝1分。（圖／記者顏如玉攝）



▲高橋昇聖敲追平安打又跑回致勝分，助日本奪勝。（圖／記者顏如玉攝）