「雷神」大都會最終戰？　7.1局飆11K奪勝自信續留

▲大都會「雷神」辛德賈德交易動向未明。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

如果大都會決定在731大限送走「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），今31日可能是他在「梅子軍團」的最後一場先發，此役面對白襪主投7.1局無責失，飆出11次三振。賽後針對交易傳聞，辛德賈德對自己續留大都會感到十分自信。

此戰辛德賈德先發7.1局被打5支安打，唯一失分出現在6局下，不過因為是三壘手佛雷澤（Todd Frazier）的失誤，因此不算自責分，賽後防禦率降至4.10，帶領大都會以5比2拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

日前大都會與藍鳥完成交易，當下辛德賈德一度以為自己被交易，最後這起交易與他無關，大都會獲得史卓曼（Marcus Stroman）。對於近日交易傳聞，他自信表示，「我會繼續留在這裡，我也不想去想之後的事情。」

「雷神」在交易市場詢問度高，大都會打算從中換取農場頭號潛力，看上雙城農場頭號游擊手路易斯（Royce Lewis）和外野手柯里洛夫（Alex Kirilloff），不過目前雙方交易並沒有進一步的消息。

根據大聯盟報導，大都會現階段傾向交易另一名先發惠勒（Zack Wheeler），引起運動家、光芒、勇士和太空人等隊的興趣，其中太空人正努力促成交易。如果順利完成交易，大都會預計從3A拉上前雙城隊王牌桑塔納（Ervin Santana），頂替輪值的空缺。