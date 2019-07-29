「翹臀珍」驚喜送蛋糕慶生　A-Rod丟在球場一口都沒吃

▲「翹臀珍」驚喜送蛋糕，替未婚夫A-Rod補慶生。（圖／翻攝自ESPN推特）



記者路皓惟／綜合報導

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）和49歲的拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）愛得高調，今年3月兩人更宣布訂婚。在美國時間28日A-Rod的44歲生日隔天，羅培茲獻給未婚夫意外驚喜，在比賽轉播途中送上大蛋糕，但顯然A-Rod不太領情，蛋糕一口都沒吃，還把它丟在了球場。

目前A-Rod在《周日棒球夜》擔任球評，今日負責「基襪大戰」講評，比賽播到一半，「翹臀珍」突然現身轉播室，並送上大蛋糕替A-Rod補慶生，當下A-Rod表情看起來有些驚訝，但他並沒有當場吃了它，而是丟在桌上。

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J-Lo snuck on set to surprise A-Rod with a birthday cake pic.twitter.com/sxay2Ygygs — ESPN (@espn) July 29, 2019

《波士頓環球報》資深記者亞伯拉罕（Pete Abraham）在推特上揭露，這個為A-Rod製作的大蛋糕完整無瑕的擺在球場休息室內，他在把這個蛋糕丟下後，連吃都沒吃，人就走掉了。

但是不吃白不吃，「翹臀珍」的這份好意正被棒球記者們分食，紅襪隨隊記者麥克威廉斯（Julian McWilliams）還將照片上傳推特，表示現在所有的記者們正在食用這塊色彩繽紛的蛋糕。

「翹臀珍」和A-Rod交往兩年多，兩人在今年3月巴哈馬海島渡假狂曬閃照，並向珍妮佛羅培茲求婚，A-Rod在IG放出「鑽戒套牢照」，並寫下「她說好」（she said yes）宣布求婚成功。珍妮佛羅培茲也貼出同一張照片，以愛心符號回應男友。