「翹臀珍」驚喜送蛋糕慶生　A-Rod丟在球場一口都沒吃

▲「翹臀珍」驚喜送蛋糕,替未婚夫A-Rod補慶生。(圖/翻攝自ESPN推特)



記者路皓惟/綜合報導

前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)和49歲的拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)愛得高調,今年3月兩人更宣布訂婚。在美國時間28日A-Rod的44歲生日隔天,羅培茲獻給未婚夫意外驚喜,在比賽轉播途中送上大蛋糕,但顯然A-Rod不太領情,蛋糕一口都沒吃,還把它丟在了球場。

目前A-Rod在《周日棒球夜》擔任球評,今日負責「基襪大戰」講評,比賽播到一半,「翹臀珍」突然現身轉播室,並送上大蛋糕替A-Rod補慶生,當下A-Rod表情看起來有些驚訝,但他並沒有當場吃了它,而是丟在桌上。

《波士頓環球報》資深記者亞伯拉罕(Pete Abraham)在推特上揭露,這個為A-Rod製作的大蛋糕完整無瑕的擺在球場休息室內,他在把這個蛋糕丟下後,連吃都沒吃,人就走掉了。

但是不吃白不吃,「翹臀珍」的這份好意正被棒球記者們分食,紅襪隨隊記者麥克威廉斯(Julian McWilliams)還將照片上傳推特,表示現在所有的記者們正在食用這塊色彩繽紛的蛋糕。

「翹臀珍」和A-Rod交往兩年多,兩人在今年3月巴哈馬海島渡假狂曬閃照,並向珍妮佛羅培茲求婚,A-Rod在IG放出「鑽戒套牢照」,並寫下「她說好」(she said yes)宣布求婚成功。珍妮佛羅培茲也貼出同一張照片,以愛心符號回應男友。

A-Rod left behind the cake presented to him by J-Lo for his Bday on the ESPN broadcast. He did not eat a slice. All of us writers are now eating it instead. pic.twitter.com/wDd3CXAajo