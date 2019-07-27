U12世界盃／台灣隊長黃天賜再建功　中華2局8比0南非

▲U12世界盃少棒賽，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

中華隊26日開幕戰對古巴拿下首勝之後，27日對決南非，由出身南投縣的全叡先發，二壘手也由同樣南投的布農族卡里路・曼格格先發，首局靠江宗峻、黃天賜安打得1分，2局灌進7分，2結束8比0領先南非。

中華隊1局上進攻，江宗駿掃出二壘安打，葉弘仁敲右外野飛球遭到接殺，陳楷升界外飛球形成兩出局，黃天賜適時安打帶回第1分，江庭毅一壘滾地球。

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中華隊先發投手全叡1局下面對南非打線，首打席就飆出三振，也讓第2棒揮空三振，保送第3棒，第4棒游擊飛球出局。

中華隊2局上進攻，張耀允安打後，蔡韋辰靠失誤上壘，江宗駿安打帶回1分，下一棒葉弘仁延續攻勢，快腿跑出二壘安打帶2分打點，陳楷升保送上壘，黃天賜右外野安打帶2打點，江庭毅靠一壘手接球失誤上二壘，跑者跑回1分，郭宸安單局第二次登場，掃出中外野平飛三壘安打，帶有1打點，南非決定換投。張耀允敲出游擊平飛球接殺。

中華隊2局下由陳昱安接替，投出保送後牽制出局，再連飆2K無失分。

中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

DH 陳楷升

3B 黃天賜

C 江庭毅

RF 郭宸安

LF 張耀允

1B 蔡韋辰

2B 卡里路

P 全叡

南非先發名單：

SS 麥肯錫(Aiden McKenzie)

C 歐斯曼(Abdud Osman)

DH 巴瑞特(Michael Barrett)

CF 博塔(Jishua Botha)

3B 約瑟夫(Aqeel Joseph)

1B 霍夫曼(Travis Hoffmann)

RF 斯泰恩(Connor Styen)

LF 莫佛肯(Teboho Mofokeng)

2B 品圖(Jordan Pinto)

P 強納森(Jaedon Jonathan)