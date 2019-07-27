U12世界盃／台灣隊長黃天賜再建功　中華2局8比0南非

▲U12世界盃少棒賽，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）
記者楊舒帆／台南報導
中華隊26日開幕戰對古巴拿下首勝之後，27日對決南非，由出身南投縣的全叡先發，二壘手也由同樣南投的布農族卡里路・曼格格先發，首局靠江宗峻、黃天賜安打得1分，2局灌進7分，2結束8比0領先南非。
中華隊1局上進攻，江宗駿掃出二壘安打，葉弘仁敲右外野飛球遭到接殺，陳楷升界外飛球形成兩出局，黃天賜適時安打帶回第1分，江庭毅一壘滾地球。
中華隊先發投手全叡1局下面對南非打線，首打席就飆出三振，也讓第2棒揮空三振，保送第3棒，第4棒游擊飛球出局。
中華隊2局上進攻，張耀允安打後，蔡韋辰靠失誤上壘，江宗駿安打帶回1分，下一棒葉弘仁延續攻勢，快腿跑出二壘安打帶2分打點，陳楷升保送上壘，黃天賜右外野安打帶2打點，江庭毅靠一壘手接球失誤上二壘，跑者跑回1分，郭宸安單局第二次登場，掃出中外野平飛三壘安打，帶有1打點，南非決定換投。張耀允敲出游擊平飛球接殺。
中華隊2局下由陳昱安接替，投出保送後牽制出局，再連飆2K無失分。
中華隊先發名單：
CF 江宗駿
SS 葉弘仁
DH 陳楷升
3B 黃天賜
C 江庭毅
RF 郭宸安
LF 張耀允
1B 蔡韋辰
2B 卡里路
P 全叡
南非先發名單：
SS 麥肯錫(Aiden McKenzie)
C 歐斯曼(Abdud Osman)
DH 巴瑞特(Michael Barrett)
CF 博塔(Jishua Botha)
3B 約瑟夫(Aqeel Joseph)
1B 霍夫曼(Travis Hoffmann)
RF 斯泰恩(Connor Styen)
LF 莫佛肯(Teboho Mofokeng)
2B 品圖(Jordan Pinto)
P 強納森(Jaedon Jonathan)