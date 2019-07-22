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李維拉連入選名人堂也是最後登板　洋基4核心全數到齊

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▲▼洋基名人堂門神，李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）為生涯首位全票通過入選名人堂的球員，這位洋基傳奇終結者在22日名人堂進駐儀式上，再度以壓軸出場，他笑著表示：「我不知道為什麼我都要當最後一個，我猜是因為我很特別吧。」

前隊友威廉斯（Bernie Williams）在儀式上彈奏電吉他，演奏著棒球知名歌曲「Take Me Out to the Ball Game」，並在中間穿插演出李維拉的進場招牌音樂，這首由Metallica創作名曲「Enter Sandman (睡魔降臨)」，把大家帶回過去熟悉的場景。

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「每當最後一個出場，你有機會可以放鬆，思考你正在做什麼，該怎麼攻擊打者。」李維拉表示，「在棒球比賽中，我有7到8局時間可以觀察打者在做什麼。而現在，在這次儀式中，我可以看前面5個人做了什麼，看他們的開始。」

當李維拉在發表演說的時候，所有台下的嘉賓都專注地聽著這位傳奇發表致詞，他說：「棒球是一項團隊運動，你無法一個人完成，同樣這個榮譽也無法自己獨立完成。」

李維拉在名人堂致詞時深情地談到了兩位前隊友，回想起他在大聯盟生涯的最終戰，基特（Derek Jeter）和佩提特（Andy Pettitte）兩位好戰友走進場內，給他一個大大的擁抱，目送他走下投手丘，也讓他落下英雄淚。

「我的兩位好兄弟送我退場，那一刻對我來說很特別。」李維拉表示，「我很感謝上帝讓我和最偉大的粉絲一起在紐約打拼，以我的方式結束我的職業生涯，跟兩個好兄弟互相擁抱，讓我流下眼淚，感謝他們。」

今日古柏鎮現場吸引了將近約5萬5000名觀眾前來，人數是史上第二多，洋基四核心成員基特、佩提特和波沙達（Jorge Posada）也全數到齊，參與李維拉棒球人生最重要的時刻。

▲▼洋基「四核心」，（左起）波沙達（Jorge Posada）、李維拉（Mariano Rivera）、基特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「四核心」，（左起）波沙達（Jorge Posada）、李維拉（Mariano Rivera）、基特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 李維拉洋基
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