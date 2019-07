李維拉連入選名人堂也是最後登板　洋基4核心全數到齊

▲名人堂終結者李維拉(Mariano Rivera)。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟救援王李維拉(Mariano Rivera)為生涯首位全票通過入選名人堂的球員,這位洋基傳奇終結者在22日名人堂進駐儀式上,再度以壓軸出場,他笑著表示:「我不知道為什麼我都要當最後一個,我猜是因為我很特別吧。」

前隊友威廉斯(Bernie Williams)在儀式上彈奏電吉他,演奏著棒球知名歌曲「Take Me Out to the Ball Game」,並在中間穿插演出李維拉的進場招牌音樂,這首由Metallica創作名曲「Enter Sandman (睡魔降臨)」,把大家帶回過去熟悉的場景。

「每當最後一個出場,你有機會可以放鬆,思考你正在做什麼,該怎麼攻擊打者。」李維拉表示,「在棒球比賽中,我有7到8局時間可以觀察打者在做什麼。而現在,在這次儀式中,我可以看前面5個人做了什麼,看他們的開始。」

當李維拉在發表演說的時候,所有台下的嘉賓都專注地聽著這位傳奇發表致詞,他說:「棒球是一項團隊運動,你無法一個人完成,同樣這個榮譽也無法自己獨立完成。」

李維拉在名人堂致詞時深情地談到了兩位前隊友,回想起他在大聯盟生涯的最終戰,基特(Derek Jeter)和佩提特(Andy Pettitte)兩位好戰友走進場內,給他一個大大的擁抱,目送他走下投手丘,也讓他落下英雄淚。

「我的兩位好兄弟送我退場,那一刻對我來說很特別。」李維拉表示,「我很感謝上帝讓我和最偉大的粉絲一起在紐約打拼,以我的方式結束我的職業生涯,跟兩個好兄弟互相擁抱,讓我流下眼淚,感謝他們。」

今日古柏鎮現場吸引了將近約5萬5000名觀眾前來,人數是史上第二多,洋基四核心成員基特、佩提特和波沙達(Jorge Posada)也全數到齊,參與李維拉棒球人生最重要的時刻。

▲洋基「四核心」,(左起)波沙達(Jorge Posada)、李維拉(Mariano Rivera)、基特(Derek Jeter)、派提特(Andy Pettitte)。(圖/達志影像/美聯社)