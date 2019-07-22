藤球排名賽台北市A、佳冬國中B奪冠　甲組添4名新兵

▲全國藤球排名賽，北市A郭昱鋌（右）北市Ｂ吳聲佑網前較勁對抗。（圖／藤球協會提供）



體育中心／綜合報導

「108年第二次全國藤球排名賽」男、女乙組三人賽分別由台北市A、佳冬國中B奪冠，甲組增添李裕智、李杰恩、蔡政翰、葉妤珊等四名新兵。

男子乙組三人賽，台北市A、B隊兄弟鬩牆，擔任教練的詹家兄弟也場上鬥智，雙方纏鬥三局才在延長賽分出勝負，最終弟弟詹宇峰帶領潛優培訓球員為班底的台北市A隊，驚險擊敗哥哥詹宇庭的B隊，以21:18、19:21、23:21獲勝，隊中除了20日升上來的王崇安、郭昱鋌之外，李裕智、李杰恩、蔡政翰也順利成為甲組球員。

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蔡政翰賽後表示，能夠突破自己很開心，未來希望在接球方面再精進，尤其要改掉場中會一直在意、回顧先前失誤的壞毛病。李裕智則覺得第一次排名賽擦身而過的機會，這次終於用實力證明自己。李杰恩認為上到甲組代表努力被肯定，未來要加強自己的防守與觀念。

▲北市A蔡政翰（右）殺球。（圖／藤球協會提供）



女子乙組三人賽，屏東縣佳冬國中B由潘若慈、潘奕婷搭配潛優隊友葉妤珊，以全勝戰績力退自家姊妹與台師大好手摘下后冠，葉妤珊也如願加入甲組行列。

賽後葉妤珊開心表示，終於能進到甲組。她說自己比較缺乏自信，很容易因為失誤就失去信心，只要戰況一拉鋸就會緊張，她要特別感謝隊友鼓勵，也希望未來抗壓性再提升。

綽號「鮑魚」的葉妤珊，是東港海事航運管理科二年級學生。她在進入佳冬國中時參加藤球隊，她說：「選擇踢藤球，是因為別人不會，覺得很酷。藤球技巧性高，不容易控制，但也讓自己學習到專注與堅持。」家裡的小妹就讀佳冬國中的葉秀盈也是藤球隊員，這次在排名賽摘下國女二人、三人雙銅。

▲佳冬國中B(左起)潘奕婷、葉妤珊、潘若慈。（圖／藤球協會提供）