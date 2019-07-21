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瓊斯盃／中華白進步看得見　桑茂森呼籲長期組訓

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▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,中華白。（圖／記者季相儒攝）

▲中華白打出接班態勢。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者洪偵源／新北報導

中華白瓊斯盃21日最後一戰，面對冠軍隊菲律賓Mighty Sports，以71比81落敗，但在球員表現上，同樣面對高大球員，一改先前放棄太早的心態，一路緊咬到第四節才被甩開，也獲
教頭森茂森肯定。

菲律賓Mighty Sports是外籍傭兵組成，每個位置人手齊全，加上為了找工作，無不卯足全力，加上有NBA資歷的柏克曼以及全能前鋒、前金酒洋將菲爾普斯，瓊斯盃第2度全勝奪冠。

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面對提早奪冠的菲律賓，中華白採取以快制高，雖在禁區吃了不少苦頭，但是用盡量用速度製造較多出手機會的方式正確，下半場一度縮小差距到4分，菲律賓畢竟是身經百戰的隊伍，仍以10分之差取得全勝戰績。

同樣面對人高馬大的對手，中華白面對約旦就以69比93慘敗，團隊籃板只有20個，跟約旦差了25個，桑茂森對此頗為不滿，認為身材非絕對優勢，球員一定要想辦法找出對自己有利的打法。

▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

林冠均說，對菲律賓與對約旦的差別在於，對菲律賓大家都沒有考慮太多，對約旦時想太多，可能認為已經追不上，「高大球員速度切入對我們有利，雖然禁區還是碰到麻煩，不過我們擺上4小陣容製造更多機會。」

桑茂森指出，瓊斯盃打下來，球員確實打出足夠接班的態勢，並呼籲說：「這可能是中華白有史以來集訓時間最長的一次，到俄羅斯與日本，若日後能延長集訓時間，相信效果看得見。」

「日本來瓊斯盃的班底，大概前年就差不多是這些人，他們也是準備很久，我們幾個月下來有這樣的成果，時間何不再長一點。」桑茂森認為，球季外的時間，務必盡可能再找時間把球員聚在一起訓練。

▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃桑茂森
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