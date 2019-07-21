「你比想像中還強大！」　李娜入主網球名人堂亞洲第1人

▲李娜入主網球名人堂。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

37歲、兩度獲得大滿貫單打冠軍的中國網球選手李娜，確定進入網球名人堂，成為達到此高度的第1位亞洲選手。

李娜在美國羅德島進入國際網球名人堂，「這對我來說是無上的肯定，8歲開始學網球，我超討厭練球，因為在學校我都沒時間和朋友一起玩。但隨著時間過去，我越來越享受這項美妙的運動。網球帶我走向世界，探索不同國家。」

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李娜14歲遭逢父親病逝，但她也了解到網球是唯一支撐家庭的方式，最後完成父親遺願獲得中國全國冠軍，並走向世界網壇。李娜在2011年的法網以及2014年澳網奪冠，在法網女單決賽，中國更有超過1億1600萬收看比賽。「在未來我希望持續起發，並且幫助年輕選手，讓他們能享受網球運動。」

不只是偉大的運動員，李娜身上有刺青，更批評中國官方當局，甚至從官方管轄中「單飛」，啟發後輩球員。亞洲大滿貫第1人，世界排名第2皆是相當了不起的創舉。李娜在2014年退休，但她的崛起也成功將中國推向世界網壇。她在法網奪冠之前，中國僅有2項WTA賽事，現在已有11個賽事，並且有10人排在單打世界前200。

「當你決定要做一件事，就勇往直前吧。不要放棄持續努力，我知道這非常困難，但必須相信自己，你比想像中的還要強大。」李娜說。