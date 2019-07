小葛雷諾轟生涯首支滿貫砲　終結連15場全壘打乾旱

▲小葛雷諾擊出生涯首支滿貫全壘打。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

藍鳥超級大物小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)在21日作客老虎之戰,擊出了生涯首支滿貫全壘打,這支滿貫砲不僅幫助球隊追平比數,也帶動球隊反攻氣勢,終場藍鳥以7比5逆轉勝老虎。

此戰5局上藍鳥落後4分,在滿壘情況下,小葛雷諾逮中老虎中繼投手索托(Gregory Soto)內角低速球,大棒一揮掃出左外野全壘打牆外,這支滿貫砲飛行距離達441英尺(約134.4公尺),一口氣灌進4分打點,將比數追成5比5平手。

Vlad Guerrero Jr. just hit the first grand slam of his MLB career. #BlueJays



: @BlueJays pic.twitter.com/M0oaTufGoI