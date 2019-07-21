小葛雷諾轟生涯首支滿貫砲　終結連15場全壘打乾旱

▲小葛雷諾擊出生涯首支滿貫全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥超級大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在21日作客老虎之戰，擊出了生涯首支滿貫全壘打，這支滿貫砲不僅幫助球隊追平比數，也帶動球隊反攻氣勢，終場藍鳥以7比5逆轉勝老虎。

此戰5局上藍鳥落後4分，在滿壘情況下，小葛雷諾逮中老虎中繼投手索托（Gregory Soto）內角低速球，大棒一揮掃出左外野全壘打牆外，這支滿貫砲飛行距離達441英尺（約134.4公尺），一口氣灌進4分打點，將比數追成5比5平手。

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Vlad Guerrero Jr. just hit the first grand slam of his MLB career. #BlueJays



: @BlueJays pic.twitter.com/M0oaTufGoI — Sporting News Canada (@sportingnewsca) July 21, 2019

這位20歲新秀在全壘打大賽狂轟濫炸後，但近兩週卻陷入打擊低潮，而上一次擊出全壘打已是美國時間6月29日對上皇家比賽，在昨日與老虎系列首戰擊出三安猛打賞後，今日再度揮出了生涯首支滿貫全壘打。

小葛雷諾成功帶動藍鳥反攻氣勢，6局上藍鳥繼續搶分，靠著祖利（Brandon Drury）兩分砲將比數反超前，最後9局下終結者吉爾斯（Ken Giles）後援關門飆出3次三振，藍鳥以兩分之差贏得勝利。