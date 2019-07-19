納爾斯關門後對道奇咆哮　孟西酸：我們已經讓他砸鍋8次了

▲費城人終結者納爾斯激情慶祝惹議。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

費城人今（19）日主場迎戰聯盟龍頭道奇，終場以7比6驚險勝出，費城人終結者納爾斯（Hector Neris）更是在成功關門後向道奇休息室怒吼，引發雙方的不滿。道奇重砲手孟西（Max Muncy）嘲諷全開，「我想他（納爾斯）是興奮過頭了吧，畢竟過去兩年我們讓他救援失敗了8次。」

Dodgers manager Dave Roberts upset with Phillies closer Hector Neris for screaming & cursing at their dugout:



"To look in our dugout and to taunt in any way, I think it's unacceptable. Look in your own dugout. Our guys took it personal, I took it personal"@6abc#HectorNeris pic.twitter.com/PTvBStl6hT 請繼續往下閱讀... 2019年7月19日

納爾斯此役在9上握有2分領先時登板關門，在要到2個出局後，被凡杜戈（Alex Verdugo）轟出陽春砲追到1分差，不過最後還是讓透納（Justin Turner）擊出外野飛球驚險拿下比賽勝利，也收下個人本季第18次救援成功，不過他疑似在結束後向道奇休息室咆哮，也讓賽後道奇球員沒有立刻退場惡狠狠瞪著納爾斯瞧。

根據外電報導，納爾斯與道奇的「舊仇」發生在17日的比賽，該場納爾斯登板0.1局狂失3分吞下救援失敗，並且還因為對費里斯（David Freese）投出觸身球遭驅逐出場，因此今天算是讓納爾斯報了一箭之仇。

賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）接受訪問表示，「關於這場比賽的最後一個出局數，也代表了這系列賽的結束，對方的終結者在前幾天才因為丟到我們的人被禁賽，因此他今天表現得很激情，我能夠明白，但是他在比賽結束還在那邊對我們挑釁，這是沒有辦法讓人接受的，我想如果很激動的話應該看向自己的休息室比較恰當。」

▲道奇重砲孟西開酸對手。（圖／達志影像／美聯社）



道奇孟西被問到時更是不爽，「納爾斯在拿下最後一個出局數後，不但看向道奇休息室，還對著我們咆哮，我想是因為他在這兩年對上我們吞下8次救援失敗了吧，因此這一次救援成功讓他興奮過了頭！」