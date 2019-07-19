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職場霸凌？布恩狂飆菜鳥主審遭趕　場邊收音全都錄

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▲洋基教頭布恩怒罵菜鳥主審。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基教頭布恩怒罵主審收音全都錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洋基19日與光芒進行單日雙重賽，第一場比賽才進行到2局，洋基總教練布恩（Aaron Boone）就因為不滿好球帶判決，在場邊碎念被主審趕了出去，他更是暴怒直接進場狂罵主審，他說的一切話全都被攝影單位收音，也讓觀眾有辦法知道盛怒中的總教練都會罵些什麼！

洋基、光芒雙重賽首場，2局下厄薛拉（Gio Urshela）的2分砲帶動下扳平比數，不過隨後上場打擊的賈德納（Brett Gardner）在2好球後站著不動遭到三振，此時布恩便開始不斷對主審米勒（Brennan Miller）碎念，其實在1局下喬志（Aaron Judge）也是連續看著2個好球進壘被三振。

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儘管主審向布恩說他都有聽到，但是布恩還是不鳥他的繼續念。主審決定將他趕出場後，布恩也乾脆地走進場內火力全開，當下過程完全被收音，可以聽到一開始布恩碎念，「米勒你他X的可以好好判嗎，這真的是個很糟的開局，那離好球帶真的太外角了，加點油吧，爛透了。」

布恩被趕出場後立馬進場狂飆，「我的球員們在那該死的打擊區裡怎樣被對待的？對方投手投得很好，但是你爛透了，上緊發條好嗎？上緊那你他X的發條。」

▲▼洋基教練布恩（Aaron Boon）（圖／路透）

▲洋基總教練布恩本季3度遭驅逐出場。（圖／路透）

根據《Yahoo Sports》報導，這是布恩本季第3次被驅逐出場，主審米勒則還是個菜鳥，今年才首度升上大聯盟，這僅僅是他第5場擔任主審的比賽，就受到這樣的震撼教育。儘管洋基2下就少了總教練坐鎮，不過終場還是以6比2收下勝利，賽後布恩受訪表示，「有時候在激烈的比賽中，你口中就會爆出一些詞彙。」

關鍵字： 大聯盟洋基布恩Aaron Boone
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