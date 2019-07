職場霸凌？布恩狂飆菜鳥主審遭趕　場邊收音全都錄

▲洋基教頭布恩怒罵主審收音全都錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

洋基19日與光芒進行單日雙重賽,第一場比賽才進行到2局,洋基總教練布恩(Aaron Boone)就因為不滿好球帶判決,在場邊碎念被主審趕了出去,他更是暴怒直接進場狂罵主審,他說的一切話全都被攝影單位收音,也讓觀眾有辦法知道盛怒中的總教練都會罵些什麼!

洋基、光芒雙重賽首場,2局下厄薛拉(Gio Urshela)的2分砲帶動下扳平比數,不過隨後上場打擊的賈德納(Brett Gardner)在2好球後站著不動遭到三振,此時布恩便開始不斷對主審米勒(Brennan Miller)碎念,其實在1局下喬志(Aaron Judge)也是連續看著2個好球進壘被三振。

This is amazing audio ... beware of the language ... Aaron Boone arguing with the home plate umpire and then getting tossed. Savage description of his hitters in the box ... pic.twitter.com/xwYiVkWzKz