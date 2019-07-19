職場霸凌？布恩狂飆菜鳥主審遭趕　場邊收音全都錄

▲洋基教頭布恩怒罵主審收音全都錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洋基19日與光芒進行單日雙重賽，第一場比賽才進行到2局，洋基總教練布恩（Aaron Boone）就因為不滿好球帶判決，在場邊碎念被主審趕了出去，他更是暴怒直接進場狂罵主審，他說的一切話全都被攝影單位收音，也讓觀眾有辦法知道盛怒中的總教練都會罵些什麼！

洋基、光芒雙重賽首場，2局下厄薛拉（Gio Urshela）的2分砲帶動下扳平比數，不過隨後上場打擊的賈德納（Brett Gardner）在2好球後站著不動遭到三振，此時布恩便開始不斷對主審米勒（Brennan Miller）碎念，其實在1局下喬志（Aaron Judge）也是連續看著2個好球進壘被三振。

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This is amazing audio ... beware of the language ... Aaron Boone arguing with the home plate umpire and then getting tossed. Savage description of his hitters in the box ... pic.twitter.com/xwYiVkWzKz — Geoff Schwartz (@geoffschwartz) 2019年7月18日

儘管主審向布恩說他都有聽到，但是布恩還是不鳥他的繼續念。主審決定將他趕出場後，布恩也乾脆地走進場內火力全開，當下過程完全被收音，可以聽到一開始布恩碎念，「米勒你他X的可以好好判嗎，這真的是個很糟的開局，那離好球帶真的太外角了，加點油吧，爛透了。」

布恩被趕出場後立馬進場狂飆，「我的球員們在那該死的打擊區裡怎樣被對待的？對方投手投得很好，但是你爛透了，上緊發條好嗎？上緊那你他X的發條。」

▲洋基總教練布恩本季3度遭驅逐出場。（圖／路透）



根據《Yahoo Sports》報導，這是布恩本季第3次被驅逐出場，主審米勒則還是個菜鳥，今年才首度升上大聯盟，這僅僅是他第5場擔任主審的比賽，就受到這樣的震撼教育。儘管洋基2下就少了總教練坐鎮，不過終場還是以6比2收下勝利，賽後布恩受訪表示，「有時候在激烈的比賽中，你口中就會爆出一些詞彙。」