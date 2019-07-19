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天才小史開轟猛打賞狂灌5打點　還飆7K奪勝投

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▲史特拉斯堡霸氣開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲史特拉斯堡霸氣開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）肆虐勇士，不僅主投5.1局送出7次三振拿下勝頭，打擊更是3支3猛打賞，敲出3分砲全場個人就進帳5打點，幫助國民13比4大勝。

3局上史特拉斯堡第1個上場打擊，先敲一壘安打尚磊，隨後靠著伊頓（Adam Eaton）的三壘安打回來得分。這局國民狂打11人，史特拉斯堡再次站上打擊區，咬住圖桑（Touki Toussaint）投進好球帶的92英里四縫線快速球，炸裂將球轟到左外野觀眾席，光是這局國民就攻下8分。

請繼續往下閱讀...

來到第5局二、三壘有人，史特拉斯堡再次鎖定圖桑的快速球攻擊，敲出兩分打點的一壘安打，幫助國民來到10比1領先。此外投球方面，史特拉斯堡主投5.1局被敲8安打失3分，送出7次三振，拿下第12勝。

根據統計，史特拉斯堡是過去50年來，第5位單局敲出兩支安打，包括一發全壘打的投手，上一位是2010年4月11日的傑克森(Edwin Jackson)。而這發420英尺遠的全壘打，則是大聯盟自2015年起採用Statcast 系統以來，國民投手開轟最遠的一發。

1973年大聯盟採用DH以來，加上史特拉斯堡本戰超狂表現，也僅有兩位投手完成單場3安1轟和5打點的壯舉，上一人是2007年的歐文斯(Micah Owings)。上一次投手單場5打點，則是2014年的邦賈納（Madison Bumgarner）。

開轟後史特拉斯堡和隊友在休息區起舞慶祝，但他賽後說：「老實說還真的有點傷腦筋，我根本跳不出什麼舞步。」

關鍵字： 國民史特拉斯堡
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