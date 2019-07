天才小史開轟猛打賞狂灌5打點　還飆7K奪勝投

▲史特拉斯堡霸氣開轟。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)肆虐勇士,不僅主投5.1局送出7次三振拿下勝頭,打擊更是3支3猛打賞,敲出3分砲全場個人就進帳5打點,幫助國民13比4大勝。

3局上史特拉斯堡第1個上場打擊,先敲一壘安打尚磊,隨後靠著伊頓(Adam Eaton)的三壘安打回來得分。這局國民狂打11人,史特拉斯堡再次站上打擊區,咬住圖桑(Touki Toussaint)投進好球帶的92英里四縫線快速球,炸裂將球轟到左外野觀眾席,光是這局國民就攻下8分。

來到第5局二、三壘有人,史特拉斯堡再次鎖定圖桑的快速球攻擊,敲出兩分打點的一壘安打,幫助國民來到10比1領先。此外投球方面,史特拉斯堡主投5.1局被敲8安打失3分,送出7次三振,拿下第12勝。

根據統計,史特拉斯堡是過去50年來,第5位單局敲出兩支安打,包括一發全壘打的投手,上一位是2010年4月11日的傑克森(Edwin Jackson)。而這發420英尺遠的全壘打,則是大聯盟自2015年起採用Statcast 系統以來,國民投手開轟最遠的一發。

1973年大聯盟採用DH以來,加上史特拉斯堡本戰超狂表現,也僅有兩位投手完成單場3安1轟和5打點的壯舉,上一人是2007年的歐文斯(Micah Owings)。上一次投手單場5打點,則是2014年的邦賈納(Madison Bumgarner)。

開轟後史特拉斯堡和隊友在休息區起舞慶祝,但他賽後說:「老實說還真的有點傷腦筋,我根本跳不出什麼舞步。」

PITCHERS WHO RAKE!



Stephen Strasburg's 420-ft HR is the longest by pitcher this season and the longest by a Nationals pitcher in the Statcast era (since 2015) pic.twitter.com/jbTc9QqEzD