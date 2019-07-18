「最萌身高差」　綠衫軍231公分巨神兵爭取雙向合約

This picture is not photoshopped.



Carsen Edwards (6’1) and Tacko Fall (7’7) pic.twitter.com/2bENYZMJs9 — Yoni (@OriginalYoni) 2019年7月12日

記者黃詩崴／綜合報導

巨人林立的NBA也能看到「最萌身高差」？塞爾提克在今年的夏季聯賽中，當231公分高的佛爾（Tacko Fall）與185公分的艾德華茲（Carsen Edwards）站在一起時，兩人相差46公分的差距也朔造出這一幅難得的畫面。

佛爾畢業自中佛羅里達大學，他有著231公分、141公斤，光是站立摸高就315公分。不過他在今年的選秀會上落選，畫面中的艾德華茲則是在第二輪第33順位被綠衫軍選中。其實本季綠衫軍新秀當中還有個瓦特斯（Tremont Waters）才180公分，與佛爾差了超過50公分。

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▲佛爾爭取雙向合約。（圖／達志影像／美聯社）



不過新賽季還不一定能在綠衫軍的比賽中看到這樣有趣的畫面，因為佛爾與塞爾提克是簽下Exhibit 10合約，在季賽開始之前，塞爾提克要決定是否將合約轉成雙向合約，讓他進入15人名單或是前往G League磨練。

根據外媒分析，佛爾要進入到開季15人名單有些許難度，不過有可能獲得雙向合約，從發展聯盟開始打起。