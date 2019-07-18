普萊斯再槓上名人堂球評　雙方隔空互噴

▲普萊斯槓上球評。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

紅襪強投普萊斯(David Price)兩前年就和擔任球評的名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley）鬧不和，直接在飛機上開嗆。兩年過後兩人恩怨並沒有化解，再次隔空互噴。

兩年前艾克斯利擔任紅襪隊球評，看見投手羅德里茲(Eduardo Rodríguez)在小聯盟復健賽的表現，直呼「噁心」。結果在飛機上，普萊斯為隊友挺身而出開嗆，甚至當場獲得隊友掌聲。

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而最近在《Boston Globe》刊登的文章當中，艾克斯利再度把苗頭指向普萊斯。「我不知道該怎麼做，我一個字都不想和他說，也不想看到他，我才不管。」普萊斯也不甘示弱表示：「我原本計劃向他當面道歉，結果居然給我放鳥。最好認清事實，他只是想刷存在感。」

而這次兩人的交鋒，普萊斯也獲得藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）力挺，因為他認為艾克斯利對自己的評論也不太公道。

本季紅襪表現不如預期，但普萊斯仍舊穩定發揮貢獻7勝2敗，防禦率3.16，送出102次三振。總教練柯拉(Alex Cora)也告訴媒體這起隔空交火並不會影響球隊，「我和普萊斯在早上談過了，一直來回爭吵的感覺真的很糟。」

▲球評艾克斯利為名人堂投手。（圖／達志影像／美聯社）