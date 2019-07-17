超狂！哈波開轟、再見二壘安打　費城人逆轉勝道奇

▲哈波（Bryce Harper）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

費城人與道奇17日（台北時間）交手，一場狂野的比賽，道奇隊單場打出5支全壘打，費城人打出3轟，哈波（Bryce Harper）在2局下轟出3分砲，9局下打出再見清壘二壘安打，費城人以9比8險勝道奇。

這場比賽費城人在1局下靠金格瑞（Scott Kingery）陽春砲攻下1分，道奇在2局上由孟西（Max Muncy）陽春砲扳平。

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費城人在2局下米勒（Brad Miller）轟出2分砲超前，哈波在二出局一、二壘有人，轟出3分砲，以5分領先。

▲哈波（Bryce Harper）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

道奇在4局上利用班林格（Cody Bellinger）2分全壘打、本季個人第34轟，波洛克（A.J. Pollock）陽春砲再追1分。5局上佩德森（Joc Pederson）再陽春砲。

9局上道奇畢提（Matt Beaty）轟出3分砲超前2分。費城人在9局下一出局，納普（Andrew Knapp）二壘安打、赫蘭德茲（Cesar Hernandez）一壘安打占一、三壘，金格瑞再安打追成只落後1分，哈波隨後用再見二壘安打送回清壘2分逆轉贏球。

▲哈波（Bryce Harper）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）