富邦悍將與PAC-MAN打造歡樂製造機　小精靈陪你甩開壓力

▲富邦悍將與PAC-MAN合力打造「歡樂製造機」。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

專為苦悶族群量身打造，富邦悍將全新療癒舒壓企畫「歡樂製造機」主題日，與台灣萬代南夢宮娛樂共同設置場外趣味減壓區與歡樂製造區，並與80年代經典大型機台遊戲PAC-MAN合作，推出只送不賣的「富邦悍將 x PAC-MAN聯名證件帶」，8月3日、4日就讓PAC-MAN大口吞下你小小的煩惱，再由富邦悍將製造你大大的歡樂，家人們再將這份喜悅傳染給身旁的每一位朋友，一起more fun for everyone！

生活中總有惱人的瑣事，積累出各式各樣的不愉快，不管你是上班族、學生族還是菜籃族，一起走進新莊棒球場，跟富邦悍將拋開煩悶的日常，痛快享受周末的玩樂時光吧！邀請大家從「趣味減壓區」出發，先透過四大關卡消除身上滿滿負能量，再走進全年齡都合適的「歡樂製造區」，數款遊戲新作提供現場大小朋友同樂，加上豐富可愛的紀念拍照區，將勾起你我塵封已久的童心回憶，再度回到無憂無慮的歡樂時光。

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誕生於80年代的經典日本大型機台遊戲PAC-MAN，以簡易好上手的遊戲機制，以及多采多姿的可愛角色，一推出就成功征服各年齡層的大小朋友，更曾在2005年獲得「史上最成功的大型機台遊戲」的金氏世界紀錄肯定！PAC-MAN不僅陪伴著許多大朋友一起成長，也是新生代愛不釋手的遊戲，8/3-4走進新莊棒球場體驗各式舒壓娛樂關卡，就有機會將限量贈品「富邦悍將 x PAC-MAN聯名證件帶」免費帶回家。

首度舉辦的「歡樂製造機」主題日，8月3日PAC-MAN將走出螢幕現身新莊棒球場，一起為家人們甩開壓力，製造歡樂！