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特奧多西奇續當「歐洲王」　與義甲簽3年無球員選項

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▲▼歐陸王認為自己該早點來到NBA。（圖／達志影像／美聯社）

▲特奧多西奇回歐洲續當「歐洲王」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

「歐洲王」特奧多西奇(Milos Teodosic)在今年季中交易時被快艇裁掉，至今都沒有聯盟球隊要簽下他，而根據《Eurohoops》報導，現在特奧多西奇已經和義甲球隊博洛尼亞簽下3年合約，將再次回到歐洲聯賽征戰。

特奧多西奇在2017年與快艇簽約，當時由於保羅(Chris Paul)轉戰火箭，許多人都認為快艇補進「歐洲王」完美填補空缺，不料他來到NBA卻只打了2場比賽就因為足底筋膜炎進入傷病名單，在NBA的第一個賽季只打了45場比賽，場均僅拿下9.5分、2.8籃板、4.6助攻；今年更悲慘直接掉出輪換陣容，只出賽15場比賽，場均只有3.2分，1.1籃板，2.1助攻。

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原先在歐洲風光的特奧多西奇，來到NBA才2個賽季就水土不服，先前他就表示自己已經不想留在NBA打球，想要回到歐洲，現在據《Eurohoops》報導，特奧多西奇將與義大利甲級聯賽球隊博洛尼亞簽下3年合約，但詳細內容並未透露，只不過這3年合約並沒有球員選項，意謂著「歐洲王」接下來3年都會留在義大利打球。

過去特奧多西奇在歐洲聯賽10個賽季，場均可以拿下11.3分、4.8助攻、2.4籃板，他被視為NBA以外最強的外籍球員，也曾在2010年拿下歐洲聯賽MVP，並在2016年拿下歐洲聯賽冠軍，現在特奧多西奇如願回到歐洲戰場，也將繼續他的傳奇生涯。

▲快艇，特奧多西奇（milos teodosic）。（圖／@Lob_blog twitter）

▲特奧多西奇（Milos Teodosic）。（圖／@Lob_blog twitter）

關鍵字： NBA快艇特奧多西奇
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