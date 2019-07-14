42年來首見的操作！　雷霆一個夏天交易走2現任明星球員

▲雷霆相繼交易送走衛斯布魯克、喬治。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆7月接連送走喬治（Paul George），以及球隊一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook），兩人上賽季都入選全明星賽，在NBA歷史上，一個休賽季2名全明星球員相繼出走不希罕，但都由球隊交易交易走直接進入重建期的就相當少見，上一支如此操盤的球隊已經要追溯至1977年的印第安溜馬。

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▲喬治爆出「賣我」也讓雷霆不得不從被動轉成主動。（圖／達志影像／美聯社）



雷霆在這個夏天瞬間從西冠競爭者變成展望未來的重建球隊，起因先是喬治拋出「賣我」，然後將他交易到快艇讓他與雷納德（Kawhi Leonard）聯手，再來更將效力11年的陣隊之寶衛斯布魯克交易至火箭迎來重建。

衛斯布魯克、喬治兩人分別入選過8、6次的明星賽，也都正值當打之年，並且在2018-19賽季都有入選明星賽。正巧雷霆前身的西雅圖超音速也有過這樣的經驗，2007年超音速先是將「雷槍」艾倫（Ray Allen）交易至波士頓塞爾提克，之後又將高炮塔路易斯（Rashard Lewis）以先簽後換的方式送至魔術。

▲雷霆前身超音速也曾在一個夏天送走路易斯、艾倫。（圖／達志影像／美聯社）



儘管該年超音速一次送走兩位主力球員，不過在送出的前一季只有艾倫入選明星賽，路易斯是在2004-05賽季有過明星賽經驗，因此前一支一口氣送走兩名「現任」明星球員的球隊，是1977年的印第安溜馬。

1976-77賽季是溜馬從ABA加入NBA的首個賽季，該季陣中的奈特（Billy Knight）、布斯（Don Buse）雙雙入選明星賽，不過溜馬那年只有36勝46敗的慘澹戰績，也讓球隊先是將聯盟得分排行榜第二名的奈特送到水牛城勇士（洛杉磯快艇前身），再把聯盟抄截、助攻雙冠王送到鳳凰城太陽。

▲雷霆將球隊靈魂衛少給一併出清。（圖／達志影像／美聯社）



雷霆今夏這樣大破大立為球隊，迅速換血的舉動屬實少見，不過有鑒於奧克拉荷馬屬於小市場球隊，以衛少為核心的球隊也連續3季止步季後賽首輪，再加上喬治又想離隊，萬般無奈下只好用「現在」來去換「未來」。