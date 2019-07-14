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棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

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▲藍鳥明星游擊手雷耶斯，13日於比賽中盜壘扭傷腳踝。(圖／達志影像／美聯社)

▲棒球盜壘規則出現新變革，大西洋獨立聯盟測試「盜一壘」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自1869年棒球首支職業隊成立以來，還沒有人成功完成「盜一壘」，如今在150年後，盜一壘已經真實出現在棒球場上。大西洋聯盟與大聯盟攜手合作，在今年下半季測試盜一壘新規則，而南馬里蘭藍蟹隊外野手湯瑪斯（Tony Thomas）成為史上第一人。

南馬里蘭藍蟹隊湯瑪斯在比賽6局下0好1壞情況，趁著蘭卡斯特穀倉暴風隊捕手未能確接補，直接拔腿衝上一壘，在捕手來不及傳球下，成為棒球史上第一位成功盜上一壘的球員。

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與大聯盟簽訂3年合作協議的獨立聯盟大西洋聯盟，成為測試新規則的試驗場，只要在活球狀態下，打者都可以選擇直接往一壘跑，類似過去的不死三振，這項規則也考驗的投捕默契外，更考驗捕手擋球技術。

另外，大西洋聯盟也展開電子好球帶的測試，主審將配戴藍芽耳機，透過口袋中的iPhone的手機程式，告知主審好壞球，但裁判仍擁有最終的判決權。

除了測試「盜一壘」和「電子好球帶」外，大西洋聯盟的實驗內容也包括禁止使用防守佈陣，以及增加投手板與本壘距離等新變革。

關鍵字： 大西洋聯盟獨立聯盟大聯盟盜一壘
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