棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

▲棒球盜壘規則出現新變革,大西洋獨立聯盟測試「盜一壘」。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

自1869年棒球首支職業隊成立以來,還沒有人成功完成「盜一壘」,如今在150年後,盜一壘已經真實出現在棒球場上。大西洋聯盟與大聯盟攜手合作,在今年下半季測試盜一壘新規則,而南馬里蘭藍蟹隊外野手湯瑪斯(Tony Thomas)成為史上第一人。

南馬里蘭藍蟹隊湯瑪斯在比賽6局下0好1壞情況,趁著蘭卡斯特穀倉暴風隊捕手未能確接補,直接拔腿衝上一壘,在捕手來不及傳球下,成為棒球史上第一位成功盜上一壘的球員。

For the first time in baseball history a player stole first base thanks to the Atlantic League-MLB partnership rule changes! @ESPNAssignDesk pic.twitter.com/yj4FkcZg6O