世大運／對打橫掃個人、團體金牌　蘇柏亞隊史第1人

▲蘇柏亞。（圖／大專體總，下同）



記者洪偵源／綜合報導

拿坡里世大運跆拳道中華隊在鳴金收兵日，再度踢下1面金牌，由蘇柏亞與陳宥庄、莊貫渝以及馬婷霞在女子團體賽所貢獻，蘇柏亞也成為隊史首位單屆世大運獲得雙金的選手。

蘇柏亞並非中華隊隊史在單屆世大運連拿兩面獎牌的跆拳道選手，首位連續奪得獎牌的選手手為2015年的光州世大運，由品勢的陳以瑄在女團與混雙奪銅所創，對打為莊佳佳與黃韻文，但在蘇柏亞之前，無人能締造雙金紀錄。

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跆拳道並不像田徑、游泳賽事，選手有兼項出賽機會，就算是兼項情況普遍的品勢也一樣，且2015年是中華隊首次參加世大運品勢，團體賽當時也是第1次設置，也才有機會有締造單一選手在世大運重複奪牌的機會。

2017年台北世大運，品勢滿額參賽，5個項目都不同選手參賽，對打方面，劉威廷、楊宗燁在各自的量級拿到銅牌後，又在團體賽替中華隊帶回1面銀牌，兩人也是跆拳隊唯二獲得兩面牌的選手。

對打要兼顧個人與團體賽，就如同網球一樣，要顧及身體狀況，尤其是否有受傷，且團體賽節奏更快，身體對抗性更激烈，還會頻繁面對比自己高、壯的選手，想要兩項奪牌，除實力還要運氣。

蘇柏亞在個人賽一路過關斬將踢下金牌，團體賽也被派上，決賽2分之差氣走南韓後，也締造隊史紀錄，成為第1位在對打、個人賽都拿到金牌的選手。