甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

▲阪神甲子園球場是高校野球聖地。(圖／資料照)

記者楊舒帆／綜合報導

日本第101屆高校野球選手權(俗稱夏季甲子園)地方大會開打中，12日出現破紀錄的比分，鹿兒島商以55比0擊敗鹿兒島修學館，而且鹿兒島修學館敗戰投手上野正太狂投232球悲情吞敗。

1995年以來已經24年沒有進入全國賽的鹿兒島商，今年地方大會首戰就創造紀錄，對決實力有落差的鹿兒島修學館，首局打了29人次就拿下25分。鹿兒島商持續狙擊，第2局取得12分，3局拿4分，4局再添14分，5局就以55比0提前獲勝，打破1994年鹿兒島大會7局54比0的紀錄。

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鹿兒島商先發投手有村凜轟出兩發全壘打，繳出4安打8打點成績，他說，「即使分數拉開，大家也都盡情發揮。」監督末増貞人則表示，「每個人都全力爭取分數。」敗戰的鹿兒島修學館是在2008年創了野球部，不過目前全隊只有10人，隊長首局途中中繼登板，到比賽結束共投232球，他賽後透露，「我盡全力了。」

去年夏季甲子園帶領金足農演出傳奇的王牌投手吉田輝星，從地方大會開始連10場完投，全國賽冠軍戰投了5局，整個夏天投了多達1517球。目前日本高中棒球尚未實施投手單場投球數限制，也沒有隔場限制，但今年已經有部分地方大會實施「休養日」在8強賽以後，賽程不像以前一樣的密集。