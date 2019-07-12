世大運／截至11日　中華隊5金10銀6銅維持在獎牌榜第九

▲ 世大運複合弓混雙陳界綸 。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，中華隊11日並沒有獎牌進帳，目前已經拿下5金10銀6銅共21面獎牌，維持在獎牌榜第九，不過射箭反曲弓男團、混雙以及複合弓混雙、網球女雙都打進金牌戰，提前預訂銀牌起跳；田徑男子400接力資格賽也緊接登場。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下男子成隊銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

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中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

▼ 游泳王星皓（右一）奪銅。

6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬出征拿下銀牌。接著由陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團，再拿下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

▼ 世大運跆拳道莊天羽銀牌。

9日桌球混雙廖振珽／蘇珮綾再添一銅。射擊余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙奪金。跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級獲得銅牌、陳宥庄女子57公斤級則是拿下銀牌。

10日跆拳道對打項目，莊天羽在女子49公斤級金牌戰不敵世界排名第1的泰國好手翁巴達那吉，以0比17落敗獲得銀牌。莊貫渝在67公斤級四強賽中不敵法國選手，獲得銅牌。

11日中華隊雖然沒有獎牌入袋，不過射箭項目由魏均珩、湯智鈞打進反曲弓男團金牌戰，同時魏均珩也彭家楙的混雙，射下反曲弓混雙決賽門票，接著複合弓混雙陳界綸、陳怡瑄也挺進決賽。

▼ 網球女雙李亞軒。

在網球女雙部份，李亞軒、李珮琪搭擋挺進4強後，面對香港組合進入搶十大戰，最後以2比1奪勝挺進金牌戰，將對上大陸，挑戰繼上屆詹家姊妹奪金後，中華女雙二連霸。兩個項目都確定銀牌起跳。

截至11日，中華隊已經拿下5金10銀6銅共21面獎牌，跌至獎牌榜第九。首位是日本的22金16銀17銅、第二則是美國的21金16銀12銅、第三位是大陸的20金11銀4銅、義大利13金10銀16銅衝到第四、南韓12金11銀13銅第五、第六的俄羅斯11金21銀29銅、墨西哥以6金6銀4銅第七、南非以6金6銀2銅則是第八。

另外在田徑項目楊俊瀚領軍的400接力，搭配魏泰陞、王偉旭、鄭博宇，在先前國邀賽跑出38秒76，一舉打破了全國紀錄，因此本次目標希望可以進38秒50，力拼世界前16名名進軍奧運，12日將出賽資格賽，也被視為奪牌希望。

▼楊俊瀚 。