溫網／4場比賽一盤未失　謝淑薇前進雙打4強

▲謝淑薇雙打晉級4強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

第3種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)在溫網8強戰，以6比4、6比2擊敗拿下「陽光雙冠」的強敵第6種子白俄羅斯的沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和比利時的莫藤斯（Elise Mertens），1盤未失闖進4強。

首盤謝淑薇和史翠可娃先在第3局搶先破發，再接著保發後取得4比1領先。但來到第8局「台捷組合」出現雙發失誤，接著被沙芭蓮卡和莫藤斯連續拿下3分破發來到4比4平手。第9局保發搶下5比4領先後，兩人在15比15之後連奪3分，在關鍵時刻破發6比4奪下首盤。

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次盤謝淑薇和史翠可娃又是在第3局破發，兩人這盤更沒有出現任何破發點。4比2領先進入第7局，沙芭蓮卡和莫藤斯這局發生兩次雙發失誤，將發球局拱手讓出來到5比2。最後賽末發球局沒有出現閃失，終場就以6比4、6比2拿下勝利晉級4強。

謝淑薇和史翠可娃的晉級過程中，4場比賽都是直落二晉級，一盤未失展現奪冠氣勢。兩人的4強對手，將是頭號種子巴博絲(Timea Babos)和茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)，雙方今年還不曾交手。巴博絲和茉蘭登諾維奇為今年澳網亞軍和法網冠軍，但在陽光雙賽卻皆首輪出局。