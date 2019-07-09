運動雲

>

世大運／姐！我長大了！　陳以瑄用銀牌印證自己成長

ETtoday運動雲

▲▼ 世大運品勢國手陳以瑄 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳以瑄。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

對陳以瑄來說，這次世大運品勢女團銀牌，不僅僅是成績上的意義，還是她成長的證明，第1次沒有姐姐的陪伴，還要扛起領袖責任，讓她不得不藏起緊張的情緒，也在這次義大利之行見證自己的成長。

陳以瑄和姐姐陳湘婷是跆拳界有名的姐妹檔，兩人搭配李映萱從2015年光州世大運一直到2017年世大運，這當中拿過2016年馬尼拉亞錦賽、利馬世錦賽女團金牌，陳以瑄是3人之中年紀最小。

請繼續往下閱讀...

即便去年雅加達-巨港亞運，這「鐵三角」因選拔失利而不得不拆夥，陳以瑄仍與陳湘婷是女團搭檔，之後陳湘婷在亞運後逐漸退淡出第一線，今年世大運是陳以瑄第1次在國家隊中沒有姐姐的陪伴。

「突然覺得我姐以前很辛苦。」陳以瑄笑說，雖然這次沒有姐姐在旁邊唸她，但也讓自己有點慌，突然不知道自己是不是有什麼做不好的地方，此次她還肩負起帶領女團的責任。

▲▼ 陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜 。（圖／大專體總）

▲陳以瑄與李婕瑜（右）、蘇佳恩（左）奪下女團銀牌。（圖／大專體總，下同）

雖然與蘇佳恩、李婕瑜熟識已久，但過去蘇佳恩的搭配對象也非陳以瑄，而李婕瑜才剛從高中升上大學，領導兩人的重擔，就落在過去習慣被領導的陳以瑄身上。

陳以瑄透露，其實一抵達義大利，她就感受到極大壓力，「很緊張，怕自己做不好，而且是最後一次就更緊張。」但是她又不能表現出來，「因為我覺得我要穩住。」

拿下女團銀牌後，陳以瑄也說，這面獎牌的意義，某方面代表自己更成熟，這次也是想證明自己有成長，「每次（世大運）心情都不太一樣，這次覺得自己長大了！」

▲▼ 陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜 。（圖／大專體總）

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運陳以瑄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

熱門新聞

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大　紅人無袖復古衣吸睛

世大運／跆拳道品勢再告捷　女團銀牌入袋

世大運／跆拳道品勢　中華隊男團鍍銀

溫網／謝淑薇、謝政鵬混雙遭直落二　詹詠然組合進16強

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳柏凱無緣金牌留遺憾

2陳以瑄用銀牌印證自己成長

3品勢男團鍍銀　黃聖鵬「救援成功

4溫網混雙詹謝大戰　詹詠然進16強

5溫網／費德勒輕鬆進8強

熱門新聞

1KD好友：沒人想和衛少一起打球

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

3普伊格超巨二頭肌　快跟頭一樣大

4跆拳道品勢再告捷　女團銀牌入袋

5跆拳道品勢　中華隊男團鍍銀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366