世大運／姐！我長大了！　陳以瑄用銀牌印證自己成長

▲陳以瑄。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

對陳以瑄來說，這次世大運品勢女團銀牌，不僅僅是成績上的意義，還是她成長的證明，第1次沒有姐姐的陪伴，還要扛起領袖責任，讓她不得不藏起緊張的情緒，也在這次義大利之行見證自己的成長。

陳以瑄和姐姐陳湘婷是跆拳界有名的姐妹檔，兩人搭配李映萱從2015年光州世大運一直到2017年世大運，這當中拿過2016年馬尼拉亞錦賽、利馬世錦賽女團金牌，陳以瑄是3人之中年紀最小。

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即便去年雅加達-巨港亞運，這「鐵三角」因選拔失利而不得不拆夥，陳以瑄仍與陳湘婷是女團搭檔，之後陳湘婷在亞運後逐漸退淡出第一線，今年世大運是陳以瑄第1次在國家隊中沒有姐姐的陪伴。

「突然覺得我姐以前很辛苦。」陳以瑄笑說，雖然這次沒有姐姐在旁邊唸她，但也讓自己有點慌，突然不知道自己是不是有什麼做不好的地方，此次她還肩負起帶領女團的責任。

▲陳以瑄與李婕瑜（右）、蘇佳恩（左）奪下女團銀牌。（圖／大專體總，下同）



雖然與蘇佳恩、李婕瑜熟識已久，但過去蘇佳恩的搭配對象也非陳以瑄，而李婕瑜才剛從高中升上大學，領導兩人的重擔，就落在過去習慣被領導的陳以瑄身上。

陳以瑄透露，其實一抵達義大利，她就感受到極大壓力，「很緊張，怕自己做不好，而且是最後一次就更緊張。」但是她又不能表現出來，「因為我覺得我要穩住。」

拿下女團銀牌後，陳以瑄也說，這面獎牌的意義，某方面代表自己更成熟，這次也是想證明自己有成長，「每次（世大運）心情都不太一樣，這次覺得自己長大了！」