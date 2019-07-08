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世大運／李智凱、唐嘉鴻雙金入袋　中華截至7日獲4金5銀3銅

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▲世大運李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）

▲李智凱個人包辦金銀銅。（圖／大專體總提供）

記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運進行到7日，目前中華隊共拿下4金5銀3銅，包括射擊、體操、游泳、桌球、跆拳道都有獎牌入帳，而金牌則來自射擊2金及體操2金。

世大運4日展開，首日中華隊就有獎牌進帳，射擊女子10公尺空氣步槍，林穎欣以225.2分奪銅，為中華隊摘下第一面獎牌，接著女團也在蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣分別繳出623.5分、615.5分、629.5分下，以總分1868.8分獲得銀牌。

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體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊，最終以167.400獲得男子成隊銀牌，這也是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

▲▼ 世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總）

▲楊昆弼、劉宛渝都射下1金。（圖／大專體總提供）

第二日中華首金出爐，靠著射擊劉宛渝在女子不定向飛靶50發中39發，以39分技壓地主選手佛西的35分獲得金牌，拿下隊史在世大運的首面射擊金牌，接著楊昆弼錦上添花，在男子不定向飛靶決賽中，以45比44險勝斯洛伐克選手摘金，單日就替中華代表團進帳本屆第2金。

比賽第三日(6日)射擊項目再度添牌，楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌。另外，體操全能中，李智凱以總分83.95分排名第三拿下銅牌，這面獎牌也是中華隊史上首面全能獎牌。

這一天最大亮點為中華泳將王星皓，在男子200混中，以以1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，200公尺混合式銅牌。（圖／大專體總提供）

▲王星皓在200公尺混合摘銅。（圖／大專體總提供）

7日的比賽中，中華隊持續傳來捷報，體操「鞍馬王子」李智凱在最擅長的鞍馬拿下15.400分的高分，完美執行湯瑪仕迴旋成套沒有發生失誤，如願奪金完成2連霸。接著隊友唐嘉鴻也在單槓決賽拿下14.700分，再收穫一面金牌，這也是中華隊在本屆體操賽事的第4面獎牌。

▲唐嘉鴻 。（圖／大專體總提供）

▲唐嘉鴻單槓摘金 。（圖／大專體總提供）

另外，跆拳道、桌球也有獎牌入帳，跆拳道蘇佳恩在品勢女單決賽中取得6.99分的成績，獲得1面銀牌。桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

接下來田徑、射箭、網球等項目也都將展開，中華好手還有望再添牌。

▲世大運桌球，中華男團鍍銀，廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋。（圖／大專體總提供）

▲中華男團鍍銀，左起廖振珽、楊恆韋、王泰崴、彭王維。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運獎牌榜李智凱唐嘉鴻中華隊
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