世大運／李智凱雙槓第8沒再進帳獎牌　金銀銅通拿105萬有望成獎金王

▲李智凱鞍馬摘金。（圖／大專體總提供）



記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱在本屆世大運除了成隊銀牌，還有鞍馬金牌和全能銅牌。可惜最後出賽的雙槓決賽排在第8未能再有獎牌進帳，但1人金銀銅牌通包放眼歷屆賽會已是非常了不起的成就，國光獎金進帳105萬有望成為本屆獎金王。

在雙槓決賽以第5晉級的李智凱排在第1個出場，一上槓就來個前空翻。過程中幾次倒立動作還算穩定，也操作前空翻掛臂等動作，最後前空圈加上180度轉體下。難度分5.8分，總分13.700分。從他的表情中，也看得出對分數不太滿意。

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李智凱除了鞍馬之外，其實雙槓實力在國內也屬頂尖。去年世錦賽拿出5.6分的難度分之後，今年亞錦賽和世大運皆更上一層樓拿出5.8分的難度。團體賽他在雙槓拿下14.400分的高分排在第5位，不過在全能決賽實施分降低13.850分。

本次世大運李智凱和唐嘉鴻、徐秉謙寫下歷史，帶回隊史首面成隊獎牌。而其實他的跳馬成績也排在前段班，但可能因體力考量沒出賽。全能項目把握住機會帶走銅牌，也是我國世大運史上第1人。談到鞍馬以15.400分成功連霸，他說：「「其實說真的多多少少還是會有一點壓力在，但就把我心情一個轉換轉為動力，希望大家變成我的支持與鼓勵，帶著大家的希望跟動力一起奮鬥。」

「這三面獎牌很不容易，是很大的突破。希望未來可以再更努力一點，目標放在2020東京奧運，希望像這場賽事一樣有這麼好的表現。」