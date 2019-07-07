運動雲

>

世大運／李智凱雙槓第8沒再進帳獎牌　金銀銅通拿105萬有望成獎金王

ETtoday運動雲

▲李智凱鞍馬摘金。（圖／大專體總提供）

▲李智凱鞍馬摘金。（圖／大專體總提供）

記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱在本屆世大運除了成隊銀牌，還有鞍馬金牌和全能銅牌。可惜最後出賽的雙槓決賽排在第8未能再有獎牌進帳，但1人金銀銅牌通包放眼歷屆賽會已是非常了不起的成就，國光獎金進帳105萬有望成為本屆獎金王。

在雙槓決賽以第5晉級的李智凱排在第1個出場，一上槓就來個前空翻。過程中幾次倒立動作還算穩定，也操作前空翻掛臂等動作，最後前空圈加上180度轉體下。難度分5.8分，總分13.700分。從他的表情中，也看得出對分數不太滿意。

請繼續往下閱讀...

李智凱除了鞍馬之外，其實雙槓實力在國內也屬頂尖。去年世錦賽拿出5.6分的難度分之後，今年亞錦賽和世大運皆更上一層樓拿出5.8分的難度。團體賽他在雙槓拿下14.400分的高分排在第5位，不過在全能決賽實施分降低13.850分。

本次世大運李智凱和唐嘉鴻、徐秉謙寫下歷史，帶回隊史首面成隊獎牌。而其實他的跳馬成績也排在前段班，但可能因體力考量沒出賽。全能項目把握住機會帶走銅牌，也是我國世大運史上第1人。談到鞍馬以15.400分成功連霸，他說：「「其實說真的多多少少還是會有一點壓力在，但就把我心情一個轉換轉為動力，希望大家變成我的支持與鼓勵，帶著大家的希望跟動力一起奮鬥。」

「這三面獎牌很不容易，是很大的突破。希望未來可以再更努力一點，目標放在2020東京奧運，希望像這場賽事一樣有這麼好的表現。」

關鍵字： 李智凱世大運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

霹靂嬌娃款修飾身形、小露性感　網紅試穿5套韓妞御用連身泳裝

熱門新聞

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！

影／首打席敲出安打！彭政閔生涯2000安達陣

影／追平紀錄得分遭觸殺在本壘　彭政閔：對方贏在細節

讀者回應

﻿

最新新聞

1世大運品勢　蘇佳恩鍍銀

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

3追平紀錄得分不算　彭政閔：富邦贏在細節

4李智凱金銀銅通拿105萬有望成獎金王

5李晟綱名列第5無緣獎

熱門新聞

1味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

2美媒分析豪哥新隊留暴龍或去湖人

3衛斯布魯克已和雷霆提出交易

4世大運李智凱鞍馬摘金

5首打席安打！彭政閔生涯2000安達陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366